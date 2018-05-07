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ABD, İkinci Filo'yu tekrar kuruyor

ABD'nin, Rusya tehdidine karşı kurduğu ve 2011 yılında feshedilmeden önce Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde de görevlendirdiği İkinci Filo'yu tekrar kuracağı bildirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:53
ABD, İkinci Filo'yu tekrar kuruyor

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral John Richardson’ın Virginia’daki ABD Filo Kuvvetleri Komutanlığında yapılan bir devir teslim töreninde İkinci Filo’nun tekrar kurulacağını duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, “İkinci Filo, (ABD’nin) doğu yakası ve Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde görevli gemi, uçak ve çıkarma kuvvetleri üzerinde operasyonel ve idari yetkileri icra edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Filo’nun, muhtemel küresel olaylara müdahale etmek üzere deniz operasyonları yapma ve deniz unsurlarını eğitme konusunda da görevlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Oramiral Richardson'un konuyla ilgili şu sözlerine yer verildi:

“Ulusal Savunma Belgesi, güvenlik ortamı daha karmaşık ve zorlu hale gelmeye devam ettiğinden bizim tekrar büyük güç rekabeti çağına girdiğimizi açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yüzden bugün özellikle de Kuzey Atlantik’teki bu değişimlere cevap vermek üzere İkinci Filo’yu ayağa kaldırıyoruz.”

1950 yılında kurulmuş olan İkinci Filo, potansiyel Rus tehdidi azaldığı gerekçesi ile eski Başkan Barack Obama tarafından 30 Eylül 2011 tarihinde feshedilmişti.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:53
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