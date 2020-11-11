'ABD için son perde kapanıyor'

Oynattıkları oyunlar, kuklalar, senaryolar ve söylemler kendilerine döndü.



ABD seçimleri günlerdir Dünya gündemini meşgul ediyor.



Lâkin günler öncesinden Twitter hesabımdan “Amerika seçimlerinde Türkiye’ye karşı daha çok mücadele edecek, yaptığı ilerleyişlerin önüne takoz koymak için küresel güçler bizim büyümemizden rahatsız olan lobiler büyük ihtimalle Joe Biden’ı kazandıracaklar gibi duruyor” demiştim. Nihayetinde de Joe Biden’a kazandırdılar. Delege dağılımı; Biden 290 Trump ise 214 de kaldı. Çünkü Twitter Trump’ın paylaşımlarını kısıtlaması bunun göstergesidir. Eskiden hükümetleri gazete manşetleri deviriyordu. Şimdi ise sosyal medya, Twitter deviriyor. Kendi silahları kendilerini vurdu. Hatta ölülere oy kullandırılıyor söylemleri yargıya gitmek söylemleri hatta itirazlar şahsen hiç yabancı gelmiyor. Bizde eskiden batıdan beslenen medya bir manşetle hükümet yıkıyorlardı daha doğrusu yıktırıyorlardı diyebiliriz. Aynı oyunu şimdi Amerika’ya karşı sosyal medya, Twitter yapıyor. Yani “men dakka dukka” darb-ı mesel olmuş atasözü diyor ki “çalma kapıyı çalarlar kapını!” Ne gariptir değil mi sen Dünya’ya âli kıran baş kesen gibi davran senin en yakın Avrupalı dostların seni çökertsin. Acı gerçekler bunlar. Bizim için kimin seçileceği çok önemli değil hepsi Türkiye’ye karşı düşmanlığını şiddetle sürdürecektir. Mısır’daki sağır sultan bile duymuştur. Herkes biliyor bunların zihinlerinin arka planlarını. Artık şunu unutmamak lazımdır ki yeni dijital Dünyada sosyal medyayı kim daha iyi yönetirse seçimi kazanır hâle geliyor. Yeni dijital Dünyada algıyı yönetenler kazanıyor.



Hatırlatmak bâbından bizdeki 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde muhalefet partisi büyük şehirleri sosyal medya algısını iyi yöneterek kazandığını unutmayalım. Şimdi asıl konumuza dönecek olursak bizdeki seçim şaibelerini insanların zihinlerini karıştıran hadiselerin aynısı şu anda Amerika’da 3 Kasım 2020’deki seçimlerde yaşanıyor.



Sokaklar karıştı, ölülere oy kullandırıldı, videolar çekildi bir sandıkta oturup boş oy pusulalarını birileri doldurup oy kullanıyor bunların hiç biri yabancı gelmiyor bizlere. Demek ki çöküş başladı diğer ülkeler küresel güçler ve lobiler Amerika’yı çökertme kararı aldı. Biz hep şu tezimizi savunduk batı çöküyor Türkiye yükseliyor. Bazı batıdan beslenenler gülücükler atıyordu bizde onların keşmekeş kafalarına güleriz. Gelinen nokta batının çöküyor olmasının son perdede bizâtihî şahit olduk. Velhâsıl Türkiye ve diğer mazlum coğrafyada hangi oyunu oynattılarsa şimdi konjektör terse döndü kendi başlarını yiyorlar.