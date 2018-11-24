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ABD için iklim değişikliği uyarısı

4. Ulusal İklim Değerlendirmesi Raporu'nda, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmamasının, ülkede insan sağlığı, yaşam kalitesi ve ekonomik büyüme oranını artan biçimde tehdit edeceği belirtildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:59
ABD için iklim değişikliği uyarısı

ANKARA (AA) - ABD'de, kontrol altına alınmayan iklim değişikliğinin, yaşam kalitesine ve insan sağlığına zarar vererek yüz milyarlarca dolara mal olacağı uyarısı yapıldı.

BBC'nin haberine göre, ABD'de yayınlanan 4. Ulusal İklim Değerlendirmesi Raporu'nda, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmamasının, ülkede insan sağlığı, yaşam kalitesi ve ekonomik büyüme oranını artan biçimde tehdit edeceğine işaret edildi.

Kontrol altına alınmayan iklim değişikliğinin, orman yangınlarıyla daha sık karşılaşma riski doğuracağı belirtilen raporda, hali hazırda Güney Carolina'da dolup taşan barajlar, Büyük Ovalar bölgesinde mahsullerin düşmesi, Florida'da haşere kaynaklı hastalıkta artış gibi somut örneklere de yer verildi.

"İklim değişikliğinin gelecekte yaratacağı riskler, bugün alınan kararlara bağlı" ifadesine yer verilen raporda yapılan uyarılar, Trump yönetiminin fosil yakıt gündemiyle çelişirken, Beyaz Saray Sözcüsü Lindsay Walters, ABD'deki birçok kurum ve dairenin katkılarıyla hazırlanan metnin, hatalı olduğunu ve "daha ziyade çok uç senaryolara dayandığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ülkesinin Paris Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı.

Paris Anlaşması olarak anılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, küresel ortalama sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla en fazla 2 santigrat derece fazla tutmayı, ideal olarak da 1,5 derecede sınırlamayı amaçlıyor. Anlaşma, her ülkenin sera etkisi yaratan gazların salınımı azaltma konusunda hedeflerini belirlemesini ve yaklaşımını geliştirmesini öngörüyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:59
  1. ABD
  2. İklim değişikliği

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