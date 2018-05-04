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'ABD için Arabistan'ın güvenliği çok önemli'

Amerika Birleşik Devletleri’nin Yemen Büyükelçisi Matthew Toler, ABD için Suudi Arabistan'ın güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunu söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:07
'ABD için Arabistan'ın güvenliği çok önemli'

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Toler, San'a ve birçok şehri kontrol altında tutan Husilerin yönetimlerinin vahşi olduğunu belirtti.

Büyükelçi Matthew Toler, 2014 yılından bu yana San'a ve birçok şehri kontrolü altına alan Husilerin yönetiminin vahşi olduğunu belirterek insan haklarının her gün ihlal edildiğini ve yasadışı birçok eylem yapıldığını belirtti.

ABD için Suudi Arabistan'ın güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunu belirten Toler, Prens Muhammed Bin Selman'ın ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin verimli olduğunu açıkladı. Ardından Toler, siyasi bir çözüm sağlamak için Husilere müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:07
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  • cihan hüseyincihan hüseyin1 sa önce
    zaten oranın adından belli değil mi?:Suudi Amerika.
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