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"ABD hukuku hiçe saydı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak, bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları, bugüne kadar işgalci olan İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren Müslüman ülke var mı?"- "Nerede Arap Birliği? Nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin, sevmezsin ayrı bir şey ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye’nin topraklarıdır. İşte bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor"

27 Mart 2019 Çarşamba 21:32
"ABD hukuku hiçe saydı"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak, bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları, bugüne kadar işgalci olan İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren Müslüman ülke var mı?" dedi.

Çavuşoğlu, Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçime 4 gün kaldığını belirterek, Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü’ye destek istedi.

Üretken belediyecilik ve gönül belediyeciliğini birleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı adayının dışındakilerin hiçbir proje üretmediklerini ifade etti.

"Cumhur İttifakı'nı kurarken, zillet ittifakını kurdular." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"CHP var mı, olsun, İYİ Parti var mı o da olsun, Saadet Partisi var mı o da olsun sorun yok. Neden HDP ile ittifak kurmak zorunda kaldınız? Kuruyorsanız neden sakladınız? Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz var mı, yok. Hepsi bizim kardeşimiz. Birlikte çalışıyoruz, Çanakkale Zaferi'ni birlikte yazdık. Bizim sorunumuz terördür."

Çavuşoğlu, HDP’nin yönettiği belediyelerin vatandaşa hizmet etmediğini, kaynaklarını PKK’ya aktardığını dile getirerek, o belediyelere kayyum atandığını ve vatandaşa hizmet gittiğini anlattı.

31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Terör örgütlerinin hepsine karşıyız. Zillet ittifakının ne yapmaya çalıştığını millet görüyor. Bunlara güzel bir ders verecek miyiz? FETÖ’nün güdümünde, kumandasında olan zillet ittifakına Antalya oy verir mi? PKK’nın belirlediği listelere oy verir miyiz? Hayır vermeyiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı hukuku hiçe sayarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak, bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri, Suriye’nin toprakları bugüne kadar işgalci olan İsrail’in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren Müslüman ülke var mı? Nerede Arap Birliği? Nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin, sevmezsin ayrı bir şey ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye’nin topraklarıdır. İşte bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor."

Çavuşoğlu, Türkiye’de belediyeler arasında en geri kalmış yerlerin CHP zihniyetinin var olduğu yerler olduğunu söyledi.

Bugün CHP’nin yönetimindeki illerde vatandaşların Antalya’ya özendiğini ifade eden Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:32
  1. ABD
  2. Antalya
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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