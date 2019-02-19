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ABD Hizbullah'ın Lübnan hükümetinde rolünün artmasından endişeli

19 Şubat 2019 Salı 22:19
ABD Hizbullah'ın Lübnan hükümetinde rolünün artmasından endişeli

BEYRUT (AA) - ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard, Hizbullah'ın Lübnan hükümetinde rolünün artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile makamında görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Büyükelçi Richard, "Başbakan ile görüşmemde, ABD'nin, hükümetin kontrolü dışında milisleri bulunan bir örgütün hükümette rolünün artmasından endişe duyduğu konusunu açıkça dile getirdim." dedi.

Hizbullah'ın Lübnan'ın ulusal güvenliği konusunda aldığı kararların ülkeyi tehlikeye attığını ifade eden Richard, "Bu milisler, en az 3 ülkedeki silahlı çatışmalara katılmak suretiyle hükümetin 'başka ülkelerin işlerine karışmama' siyasetini ihlal etmeye devam ediyor." diye konuştu.

Lübnan'ın insani ve güvenlik alanında en büyük destekçisinin ABD olduğunu dile getiren Richard, Lübnan'a 2018'de 825 milyon dolardan fazla yardımda bulunduklarını kaydetti.

- Hükümette Hizbullah ve müttefikleri çoğunlukta

Lübnan'da 31 Ocak'ta Müstakbel Hareketi lideri Hariri başbakanlığında kurulan 30 üyeli yeni kabinede, İran ile Suriye rejimine karşı Arap ülkeleri ve Batı'nın desteğini alan 14 Mart Bloku'ndaki siyasi güçler 10 sandalye elde etti. Bu gruba yakınlığıyla bilinen Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi de kabinede 2 bakanlık aldı.

İran ve Suriye destekli 8 Mart Bloku'nu oluşturan Hizbullah ve müttefikleri ise 18 bakanlıkla yeni hükümette temsil hakkı buldu.

Lübnan'da artık bir kararın Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi için Hizbullah ve müttefiklerinin onayı şart. Çünkü Bakanlar Kurulu'na sunulan herhangi bir taslağın karara bağlanmasının önüne geçilmesi için üçte birden fazla çoğunluğun buna karşı çıkması gerekiyor.

Bu bağlamda Hizbullah ve müttefikleri Bakanlar Kurulu'nda elde ettikleri 18 bakanlıkla istedikleri karara onay vermek veya reddetmek için yeterli sayıya kavuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:19
  1. ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard
  2. Hizbullah
  3. Lübnan

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