0553 313 94 23

"ABD, Hizbullah ile iletişim kanalları açmaya çalışıyor" iddiası

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Hizbullah ile iletişim kanalları açmaya çalıştığını iddia etti

13 Temmuz 2019 Cumartesi 03:12
"ABD, Hizbullah ile iletişim kanalları açmaya çalışıyor" iddiası

BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Hizbullah ile iletişim kanalları açmaya çalıştığını söyledi.

Nasrallah, Lübnan'daki yerel bir televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, Hizbullah'ın caydırıcılığının İsrail'in Lübnan'a yeni bir savaş başlatmasına engel olduğunu savundu.

İsrail'in Lübnan'ın deniz ve hava sahalarına yönelik tekrarlanan ihlallerini de hatırlatan Nasrallah, devlet bu konuda herhangi bir adım atmadığından kendilerinin konuyu gözden geçirebileceklerine işaret etti.

Filistin'e dayatılan "Yüzyılın Anlaşması"na da değinen Nasrallah, söz konusu anlaşmanın başarı faktörlerinden yoksun olduğundan başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade etti.

"Yüzyılın Anlaşması"nı başarısızlıkla sonuçlandıracağını savunduğu faktörleri, Filistinlilerin birlik içinde sergiledikleri tutum ile diğer bazı gelişmeleri sıralayan Nasrallah, Arap ülkelerinde açıktan Yüzyılın Anlaşması'nı destekleyecek güçlü bir yönetimin olmadığını ancak bazılarının Filistin aleyhindeki komplolara masa altından destek verdiğini öne sürdü.

Ülkedeki Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesi konusunda ABD'nin Lübnan'a birtakım baskılar uygulayabileceğini kaydeden Nasrallah, Lübnanlı yetkililerin mültecilere vatandaşlık vermeme yönünde net görüşe sahip olduklarından dolayı baskıların sonuç vermeyeceğini vurguladı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan Hizbullah'ın militanlarına da değinen Nasrallah, şunları söyledi:

"Suriye'nin tüm bölgelerindeki varlığımızı hala korumaya devam ediyoruz. Suriye'de yeniden konumlandırmaya gitmenin yanı sıra mevcut duruma bağlı olarak da bazı yerlerdeki sayılarımızı düşürdük ancak Suriye'den tamamen çekilme zamanı yaklaşmadı daha."

Tahran yönetiminin her türlü diyaloğa açık olduğu görüşünü aktaran Nasrallah, İran ile Suudi Arabistan arasında olası bir diyaloğu destekleyeceklerini belirtti.

Nasrallah, ABD'deki mevcut yönetimin arabulucular üzerinden Hizbullah ile iletişim kanalları açmaya çalıştığını iddia etti.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) 9 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği duyurulmuştu.

2'si milletvekili olmak üzere Hizbullah mensubu 3 kişinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Hizbullah'ın siyasi eylemleriyle şiddet içerikli eylemleri arasında bir fark olmadığını da göstermektedir. ABD, Lübnan hükümetini, İran ve onun terörist uzantılarından koruma çabalarına devam edecektir." ifadeleri yer almıştı.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 03:12
  1. Hasan Nasrallah
  2. Hizbullah Genel Sekreteri
  3. Lübnan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mehmed Şevket Eygi bir Osmanlı beyefendisiydi"
    1. "Mehmed Şevket Eygi bir Osmanlı..
    2. "ABD, Hizbullah ile iletişim kanalları..
    3. GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda..
    4. Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    6. Uluslararası Altın Karagöz Halk..
    7. Silivri’de bitkisel yağ yüklü TIR alev..
    8. Erdoğan’dan "Ağaç dikme bayramı"..
    9. KKTC'de aynı aileden 4 kişi denizde..
    10. Bodrum’da alevli gece
    11. Mehmed Şevket Eygi'nin vefatı
    12. D-100 Karayolunda kimyasal atık alarmı
    13. ABD'den Yunanistan'a 600 milyon..
    14. Beşiktaş borçlarını yapılandırdı
    15. Somali'deki terör saldırısı
    16. Trump açıkladı: İstifa etti
    17. S-400 teslimatının ardından Fitch'ten..
    18. Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül
    19. ABD Senatosu'ndan Trump'a küstah..
    20. Ceyhan’da 1 kişi etil alkolden..
    21. Mehmet Şevket Eygi vefat etti
    22. Mehmet Şevket Eygi ne zaman nerede..
    23. Muğla'daki yangını terör örgütü PKK..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
    25. Mehmed Şevket Eygi vefat etti Mehmet..
    26. Mardin'de hafif ticari araç koyun..
    27. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan BM..
    28. Hümahatun Evleri’nde yaşam başladı
    29. Yazlık evin çatısı yandı
    30. Başkan Erdoğan'dan Enes'in çağrısına..
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi
    Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi