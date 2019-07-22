ABD heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki temasları sona erdi Toplantıda Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı

ANKARA (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını tamamladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve beraberindeki ABD heyetinin Bakanlık'taki temasları sona erdi. Toplantıda, Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alındı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.





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