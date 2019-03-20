ABD heyetinden "Amerikan askerleri Irak'ta kalmalı" mesajı

ABD Temsilciler Meclisi heyetinin, Irak temasları sırasında ülke yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde "terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bir parçası olarak Amerikan askerlerinin Irak'ta varlık göstermesi gerektiğini" belirttiği açıklandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nden John Garamendi başkanlığındaki heyetin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerin Bağdat ve Erbil'de yapıldığı aktarılan açıklamada, ABD'li heyetin Iraklı yetkililerle başta terör örgütü DEAŞ'ın nihai şekilde ortadan kaldırılması olmak üzere ikili ilişkiler ve iş birliği konularını ele aldığı kaydedildi.

Amerikan heyetinin görüşmeler sırasında Iraklı yetkililere, "Irak merkezi hükümetinin çağrısı üzerine (ABD askerleri) güvenlik güçlerine destek verdi. ABD askerleri, DEAŞ''a karşı kurulan uluslararası koalisyon güçlerinin bir parçası olarak Irak'ta kalmalıdır." mesajını ilettikleri aktarıldı.

ABD Temsilciler Meclisi heyetinin ayrıca Irak'ın egemenliğine saygı gösterilerek DEAŞ gibi radikal örgütlerin nihai şekilde ortadan kaldırılması ve ortak hedeflere ulaşılması için sürekli iş birliğinin önemine dikkati çektiği ifade edildi.

Söz konusu heyet 18 Mart'ta Irak'a gelerek Bağdat ve Erbil'de bir dizi temaslarda bulunmuştu.

ABD'nin askeri varlığı Irak'ta bir süredir tartışma konusu oluyor. Bazı partiler Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılmasını istiyor. Son olarak Iraklı 55 milletvekili bu yönde bir karar alınması için Meclis Başkanlığına önerge vermişti.

- ABD'nin Irak'taki varlığı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra ise dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak 10 Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine Washington yönetimi yeniden Irak'a asker göndermişti.