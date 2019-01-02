0553 313 94 23

ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

ABD heyeti, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle görüşecek- FBI yetkililerinin de yer aldığı ABD heyeti ile görüşmelerde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin soruşturmalar da gündeme gelecek

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - Türkiye'ye gelecek ABD heyeti, Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle bir araya gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti Türkiye'ye gelecek.

Heyet, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaların ele alınacağı görüşmelerde, ABD'de FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar gündeme gelecek. ABD heyetinin, bu konuda Türk yetkililere bilgi vermesi bekleniyor.

Heyet, görüşmelerini 4 Ocak'ta da sürdürecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye geleceğini açıklamış, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasın söz konusu olacağını bildirmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
  1. ABD
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Ankara
  4. Dışişleri Bakanlığı
  5. FETÖ
  6. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşlar uyarıldı! 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
    1. Vatandaşlar uyarıldı! 'Özel güvenlik..
    2. Meteorolojiden İstanbul uyarısı:..
    3. Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
    4. E-5'te trafik kazası! Trafik durma..
    5. Askeri üsse bombalı saldırı: 5 ölü
    6. Balıkesir'de tanker devrildi, kimyasal..
    7. Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı!
    8. Nevşehir'de korkunç kaza! Arabalar..
    9. ABD askerleri çekilmeye başladı!..
    10. Dev şirket TMSF'ye devredildi!
    11. Alçak FETÖ'cülerin katliam görüntüleri..
    12. Kırklareli'nde kuş ölümleri
    13. İsrail güçleri 2018’de 312..
    14. Yeni Erdoğan şarkısı: Erdoğan A Tall Man
    15. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    16. Türk bayrağı taşıyordu... Başından..
    17. Başkan Sayyıdan'ın acı günü
    18. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    19. Ekrem İmamoğlu vaadini gerçekleştirmedi
    20. Elazığ'da baraj gölü buz tuttu
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün