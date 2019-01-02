ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
ABD heyeti, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle görüşecek- FBI yetkililerinin de yer aldığı ABD heyeti ile görüşmelerde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin soruşturmalar da gündeme gelecek02 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
ANKARA (AA) - Türkiye'ye gelecek ABD heyeti, Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle bir araya gelecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti Türkiye'ye gelecek.
Heyet, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaların ele alınacağı görüşmelerde, ABD'de FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar gündeme gelecek. ABD heyetinin, bu konuda Türk yetkililere bilgi vermesi bekleniyor.
Heyet, görüşmelerini 4 Ocak'ta da sürdürecek.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye geleceğini açıklamış, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasın söz konusu olacağını bildirmişti.
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