'Şapka' ve 'Kuzgun'u dinlediler! ABD heyeti FETÖ ile yüzleşti

Amerika’da devam eden FETÖ soruşturmalarıyla ilgili bilgi vermek ve örgütle ilgili bilgi almak için Türkiye’ye gelen ABD’li heyet temaslarına başladı. Bir savcı ile FBI temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişilik heyetin ilk durağı ise Ankara Adliyesi oldu.

ABD’den adli yardım talebi

FBI, Amerika’da vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlardan FETÖ kuruluşlarına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI’ın 15 eyalette soruşturma yürüttüğünü açıkladı. Yargı kaynakları, ABD’nin, devam eden soruşturmalarla ilgili Türkiye’den adli yardım talebinde bulunduğunu, heyetin de bu kapsamda Ankara’ya geldiğini bildirdi.

Heyet, dün ilk olarak en kapsamlı FETÖ ve darbe soruşturmalarının yürütüldüğü Ankara Adliyesi’ne geldi. Heyet burada FETÖ ve darbe soruşturmaları konusunda bilgilendirildi. Daha sonra da adli yardımlaşma talebi kapsamında dinlenilmesi istenen Kuzgun ve Şapka kod adlı gizli tanıklar ile FETÖ imamı Kemal Batmaz’ın ifadesinin alınması için hazırlanan duruşma salonuna geçildi.

Gözlemci olarak katıldılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve terör savcılarından Ali Alper Saylan tarafından Şapka kodlu gizli tanık eski Albay Hakan Bıyık, Kuzgun kodlu gizli tanık eski Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ve Kemal Batmaz’ın ifadesi alındı. SEGBİS sistemi ile alınan ifade işlemi sabah saatlerinde başlarken, heyet de duruşma salonunda gözlemci olarak hazır bulundu.

Telefon imajları verildi

Elebaşı Fetullah Gülen’in iade dosyasına gönderilen mahrem imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’e ait telefonların imajlarının da heyet nezaretinde siber polisleri tarafından yeniden alındığı öğrenildi. Savcılık ve emniyet yetkilileri alınan imajı da heyetle paylaşıldığı belirtildi.

Gülen ile görüşmüştü

Darbe girişimin sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD’de bulunduğu tespit edilmişti. Çiçek’in, girişimin ardından Akıncı Üssü’nden kaçarken araziye attığı telefonunun ilk kez 7 Mart 2016’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki çiftlik evinde aktive edildiği belirlenmişti. Ayrıca Çiçek’in, söz konusu telefonla 15 Temmuz gecesi doğrudan elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü ortaya koyan delillere de ulaşılmıştı. Söz konusu delillerin yer aldığı telefon imajı da ABD’li heyetle paylaşıldı.

ABD’ye giden heyetteydiler

Bu arada 15 Temmuz darbe girişiminin yöneltildiği Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin iddianameyi hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile darbe toplantılarının yapıldığı Muhafız Alayı ve TRT davalarını açan, ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki ankesörlü telefon soruşturmalarını yürüten Ali Alper Saylan, geçtiğimiz yıl elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusunda ABD’ye giden heyetin arasında yer alıyordu.

ABD’deki dosyalara yön verecek

ABD’li heyet bugün de temaslarını sürdürecek. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de ziyaret gerçekleştireceği belirtilen heyetin, MASAK yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin heyet ile paylaştığı bilgi ve belgeler ile alınan ifadelerin ABD’deki FETÖ soruşturmalarına yön vereceği belirtiliyor.

Şapka kod adlı gizli tanık, Ankara Çayyolu’ndaki villada yapılan darbe toplantılarını anlatmıştı. Bu darbe toplantılarında firari imam Adil Öksüz’ün de bulunduğu belirten gizli tanık Şapka, villada ayrıca mahrem imam Harun Biniş, Nurettin Oruç ile darbeciler Mehmet Partigöç, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Bilal Akyüz, Barış Avalan, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan’ı gördüğünü söylemişti. Şapka, ifadesinde, şunları söylemişti: “Villadaki toplantılarda konuşulanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü’nden alınması, Başbakan ve İçişleri Bakanı’nın Özel Kuvvetler tarafından alınması, yine MİT Müsteşarı’nın alınması gibi konular konuşuldu. Adil Öksüz, ‘Yan odada büyüğümüzle görüştüm. Size de selamı var’ dedi. Ben büyüğümüz dediği kişinin Fetullah Gülen denen şahıs olduğunu anladım.” Yine Çayyolu’ndaki darbe toplantılarına katılan gizli tanık Kuzgun ise Adil Öksüz’ün darbe planını ABD’de Gülen’in onayına sunduktan sonra devreye soktuğunu anlatmıştı. (Yeni Şafak)