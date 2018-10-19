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ABD helikopteri uçak gemisine düştü!

ABD'ye ait Ronald Reagan uçak gemisine, bir helikopterin düştüğü açıklandı.

19 Ekim 2018 Cuma 09:36
ABD helikopteri uçak gemisine düştü!

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, Filipin Denizi'nde seyreden USS Ronald Reagan uçak gemisinden kalkan MH-60 Seahawk tipi helikopterin hemen düştüğü belirtildi.

Bu sabah gerçekleşen olayda, uçuş pistine düşen helikopterdeki ABD askerlerinden hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi.

Japonya'ya bağlı Yokosuka'da görevlendirilen USS Ronald Reagan uçak gemisinin görevine devam ettiği de duyuruldu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:36
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