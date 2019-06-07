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ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük holdingine yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük petrokimya holdingine yaptırım uygulama kararı aldı.

07 Haziran 2019 Cuma 20:12
ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük holdingine yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük petrokimya holdingine yaptırım uygulama kararı aldı.


ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) İran’ın en büyük ve en kârlı petrokimya grubu olan Basra Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi’ne (PGPIC)) karşı harekete geçti.Basra Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi’nin (PGPIC), terörist ilan edilen İslam Devrim Muhafızları’nın (IRGC) mühendisleri grubu Khatam al-Anbiya’ya mali destek sağladığı için ABD’nin yaptırım kararı aldığı belirtildi. OFAC,PGPIC’e ek olarak, aynı gruba bağlı 39 farklı petrokimya şirketi ile yurt dışındaki satış temsilcilik ağlarına da yaptırım uygulanacağını duyurdu.


PGPIC petrokimya şirketler grubu, İran’ın toplam petrokimya üretim kapasitesinin yüzde 40’ını elinde bulunduruyor. Ayrıca İran’ın toplam petrokimya ihracatının yüzde 50’sinden de sorumlu. Hazine Sekreteri Steven T. Mnuchin, “Bu ağa yaptırım hedefleyerek, İran’ın petrokimya sektörünün Devrim Muhafızlarına destek sağlayan kilit unsurlarının fonlarını kesmek niyetindeyiz. Bu eylemle IRGC’ye finansal yaşam sağlayan diğer şirketlere de aynı yaptırımları uygulayacağımızın bir uyarısıdır” sözlerini kullandı.


Terör ve Mali İstihbarat Sekreter Yardımcısı Sigal Mandelker ise, "Devrim Muhafızları, terörist faaliyetlere devam ederken, kendisinizenginleştirmek için İran ekonomisinin kritik sektörlerine sistematik olarak sızıyor" iddiasını ortaya attı.


Devrim Muhafızları, Basij Kooperatif Vakfı ve Khatam el-Anbiya gibi ana ağlar, İran’ın ticari ve finans sektörlerinde baskın bir varlığa sahip. Milyonlarca dolarlık şirketleri kontrol ediyor. Savunma, inşaat, havacılık, petrol alanlarında geniş ekonomik çıkarları var. Bankacılık, metal ve madencilik sektörü, milyarder işletmeleri de yine onların kontrolü altında. ABD Hazine Bakanlığı, kitle imha silahlarının yaygınlaştırılması ve terörizmin desteklenmesi gibi IRGC’nin geniş kapsamlı zararlı faaliyetler içinde olduğu iddiasını bir kez daha tekrarladı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 20:12
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