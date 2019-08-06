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ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.

06 Ağustos 2019 Salı 01:21
ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.
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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 01:21
  1. ABD
  2. ABD Hazine Bakanlığı
  3. Çin

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