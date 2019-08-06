ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.
06 Ağustos 2019 Salı 01:21
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