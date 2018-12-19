ABD harekete geçti! Türkiye’yi oyalama taktikleri

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata hazırlanırken ABD yeni bir oyalama planını devreye soktu. Münbiç'te Türkiye'yi göstermelik 'ortak devriyelerle' oyalamaya çalışan ABD, Fırat'ın doğusuna harekât yapılacağı kesinleşince 'peşmerge' kartını açtı. Washington, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'yı imhasını önleme amacıyla Türkiye sınırı boyunca peşmerge konuşlandırmak istiyor.

Planın ilk adımını ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey attı. Jeffrey 8 Aralık'ta Gaziantep'te, PKK/PYD'lilerin yerinden ettiği Suriye peşmergeleriyle bir araya geldi. Gaziantep'teki toplantıya Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ni (ENKS) temsilen 5 kişi katılırken, Jeffrey'nin başkanlık ettiği ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de dahil 8 kişi vardı.

Sömürge valisi yine devrede!

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya ilişkin fotoğrafların paylaşılmasına izin verilmedi. Ancak alınan bilgilere göre toplantıda, ABD'nin yeni peşmerge planı ele alındı. ENKS, Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığıyla biliniyor. Plan doğrultusunda Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören 8 bin Suriyeli peşmergenin Suriye'nin kuzeyine geçmesi öngörüldü. ABD'lilerin 'Roj peşmergeleri' olarak ifade ettiği Suriyeli peşmergeler, terör örgütü PKK engeli nedeniyle 6 yıldır memleketlerine dönemiyor. Temasların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Brett McGurk devreye girdi. Erbil'e giden McGurk, Barzani ile bir araya geldi. ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu temsilcilerinden William Roebuck, ABD'nin Bağdad Büyükelçisi Douglas Silliman ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Steve Fagin de kabulde hazır bulundu. Tıpkı Gaziantep'teki temas trafiği gibi bu toplantı da basına kapalı gerçekleştirildi. Barzani'ye yakın kaynaklar toplantının ana gündeminin Suriye olduğunu aktardı.

İlk etapta sayı 400 peşmerge

Jeffrey ve McGurk'ün peşisıra temaslarının ardından ABD, 'peşmerge' planının son gizli toplantısını ise Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdi. Barzani'nin eğittiği Suriyeli peşmerge komutanları, PKK/PYD'lilerle ABD'nin himayesinde bir araya geldi. Peşmerge kaynaklarından alınan bilgiye göre Suriye'deki görüşmede, Barzani yönetimi ve ABD tarafından eğitilen 8 bin kişilik gücün Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilmesi planı masaya yatırıldı. Bilgi veren kaynak, bu amaçla ilk etapta 100 peşmergenin Suriye'ye intikal ettiğini, peşmerge sayısının birkaç gün içinde 400'ü bulacağını dile getirdi. Konuya ilişkin resmi açıklama ise James Jeffrey'den geldi. Jeffrey, 100 peşmergenin Irak'tan Suriye'nin Derik bölgesine geçtiğini doğruladı; "Onlar bilgimiz dahilinde sınırı geçti" dedi.

Başarısız bir girişim

Pentagon'un bu planını yorumlayan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları ise ABD'nin atacağı yeni adımın başarısızlıkla sonuçlanacağını vurguladı. DEAŞ ve PKK oyununun ardından peşmergenin bölgeye gelmesini 'oyalama taktiği' olarak niteleyen ÖSO kaynakları, "ABD bu yöntemle toplumsal algıda barışçıl bir iz bırakma çabası güdüyor. 'Terör örgütü çekildi, bölgede artık Roj peşmergeleri var' şeklinde bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar" açıklaması yaptı. Türkiye-Suriye-Irak üçgeninde bu gelişmeler yaşanırken sahada PKK'ya ABD destekleri ise tam gaz devam ediyor. Suriye'de PKK'ya yönelik silah-mühimmat-araç yardımları 20 bin TIR'ı aşan ABD, örgüt işgalindeki bölgelere yeni bir sevkiyat daha yaptı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ABD'nin Fırat'ın doğusundaki askeri üslere 150 askeri aracın yanı sıra, silah ve çeşitli savunma araçları gönderdiğini açıkladı. SOHR, konvoyun taşıdığı yükün Hammer türü askeri araçlar ve çok sayıda silah olduğunu kaydetti.

Geri vites

Kısa bir süre önce “YPG’yi terör örgütü olarak görmüyoruz” diyen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, artık teröristlerden ‘devlet altı yapılar’ şeklinde bahsetmeye başladı. Washington merkezli Atlantik Konseyi’nin panelinde konuşan Jeffrey, “Devlet altı yapılarla daimi ilişkilerimiz yoktur. Onlara uzun dönemde askeri ve siyasi destek politikamız yok” dedi.

PKK ile ilişkilerinin daimi olmadığını iddia eden Jeffrey, Suriye kuzeyinde inşa etmek istedikleri yapıyı Irak kuzeyine benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘operasyon’ açıklamasını ilk gün ‘kabul edilemez’ ve ‘kaygı verici’ olarak niteleyen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Türkiye’ye yönelik mesajlarında ton yumuşattı. Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, Pentagon’un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın o günün şartlarına göre olduğunu ancak sahadaki şartların değiştiğini belirtti. Manning, “Akışkan bir durum var, şartlar değişti ve Türkiye ile tüm konularda koordinasyon içindeyiz” diye konuştu. (Yeni Şafak)