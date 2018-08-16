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ABD hane halkı borcu rekor kırdı

ABD'de hane halkı borcu 2018 yılının ikinci çeyreğinde 13,29 trilyon dolara çıkarak rekor kırdı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 00:32
ABD hane halkı borcu rekor kırdı

ABD'de hane halkı borcu 2018 yılının ikinci çeyreğinde 13,29 trilyon dolara çıkarak rekor kırdı. Bu borç geçen yılın aynı döneminden yüzde 3,5 fazla. New York Federal Bankasının (NY Fed) yayınladığı rapora göre ikinci çeyrekteki toplam borç artışı 82 milyar dolar oldu.

Açıklanan hane halkı borcu, üst üste artış gösteren son 16 çeyrek arasındaki en yüksek nokta olan 2008 yılının üçüncü çeyreğindeki 12,68 trilyon borçtan 618 milyar dolar daha fazla oldu.

Hane halkı borcunda en yüksek miktar 9 trilyon dolarla ev kredisi alanında görüldü. İkinci çeyrekte ev kredisi borçları 60 milyar dolar arttı. Ev kredisi borçları 2017 yılının ikinci çeyreğinden bu güne 308 milyar dolar arttı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 00:32
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