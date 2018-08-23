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ABD halkı Trump'ın eski avukatı Cohen için para topluyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturmasında savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen'in, savcılığa Trump hakkında bildiği her şeyi anlatacağını, ancak bunun için önce yasal giderlerinin karşılanmasını istediğini açıklaması üzerine Cohen adına avukatı tarafından açılan fona bağış yapmak için harekete geçen ABD halkı, yaklaşık 14 saatte 50 bin doların üzerinde bağışta bulundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 01:22
ABD halkı Trump'ın eski avukatı Cohen için para topluyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen, ABD Başkanı hakkında bildiği her şeyi itiraf edeceğini ama bunun için önce yasal giderlerinin karşılanmasını istediğini açıkladı. Bunun üzerine Cohen’in avukatı Lanny Davis, GoFundMe bağış sitesi üzerinden Cohen’in yasal giderlerinin karşılanması için bir “Hakikat Fonu” isimli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanması hedeflenen para ise 500 bin dolar olarak belirlendi.

YAPILAN TÜM BAĞIŞLAR COHEN VE AİLESİNE GİDECEK

Kampanyanın açıklama kısmında ise “The Michael Cohen Hakikat Fonu tamamen şeffaf olan güvenilir bir hesaptır. Yapılan bütün bağışlar Michael Cohen’ın Donald Trump hakkındaki gerçekleri söyleyeceği yolda Cohen ve ailesine iletilecektir” ifadeleri yer aldı.

BAĞIŞ TUTARI 14 SAATTE 50 BİN DOLARI AŞTI

Başlatılan kampanyada yaklaşık 14 saatte 51 bin 691 dolar bağışta bulunuldu. ABD Başkanı Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklamıştı. Cohen'in avukatı Lanny Davis ise, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" ifadelerini kullanmıştı. Cohen daha önce ise Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti.

TÜM ÜLKELERDEN BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen için kampanya başlatılan bağış sitesi GoFundme’deki kampanyalara tüm ülkelerden bağış yapılabiliyor. Bununla birlikte herhangi bir ihtiyaçtan dolayı da site üzerinden kampanya başlatılabilinip dünyanın farklı yerlerinden insanların bağış kampanyası başlatan kişiye yardım yapması sağlanıyor. Sitenin şu ana kadar dünyanın her köşesinden yardıma ihtiyaç duyan insanlar için 4 milyar dolar bağış topladığı biliniyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 01:22
  1. Donald Trump
  2. Michael Cohen

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