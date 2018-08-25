ABD hakkında flaş iddia! Radar kuruyorlar

ABD liderliğindeki DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu tarafından Rojava'da radar sistemi kuracak.

ABD'nin de daha önce açıkladığı Suriye'nin kuzey ve güneyindeki uçuşa yasaklı bölgelerindeki hareketliliği takip etmek için kurulduğu belirtildi.

Söz konusu radarlarla Suriye'nin doğusundaki Minbic ve Deyr ez Zor'un gözetlenmenin hedeflendiği belirtildi.