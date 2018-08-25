0553 313 94 23

ABD hakkında flaş iddia! Radar kuruyorlar

Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu tarafından Suriye'de radar kurma çalışmaları başlatıldığı iddia edildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:35
ABD hakkında flaş iddia! Radar kuruyorlar

ABD liderliğindeki DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu tarafından Rojava'da radar sistemi kuracak.

ABD'nin de daha önce açıkladığı Suriye'nin kuzey ve güneyindeki uçuşa yasaklı bölgelerindeki hareketliliği takip etmek için kurulduğu belirtildi.

Söz konusu radarlarla Suriye'nin doğusundaki Minbic ve Deyr ez Zor'un gözetlenmenin hedeflendiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:35
  1. ABD
  2. DAEŞ örgütü
  3. radar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist yakalandı
    1. Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist yakalandı
    2. Libya'daki terör saldırısını DEAŞ..
    3. Fahrettin Altun'dan Malazgirt mesajı
    4. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği..
    5. ABD'den Rusya tehdidine karşı dikkat..
    6. Bulgaristan'da feci kaza! 1 günlük yas..
    7. Beşiktaş'ta şok sakatlık!
    8. Şırnak'ta PKK'ya operasyon! 2..
    9. Düğünde facia! Silahlar ateşlenince...
    10. ABD hakkında flaş iddia! Radar..
    11. Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin!..
    12. Siyah pirincin bilinmeyen faydaları
    13. Karpuz suyu nasıl yapılır?
    14. Buzdolabı temizlerken nelere dikkat..
    15. Evde kıyma çekmek için yapmanız..
    16. Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak..
    17. Bu yöntemle mum lekesine veda edin
    18. Balgamınızın rengi hastalık habercisi..
    19. G.Saray yeni transferi resmen duyurdu!
    20. PSG yıldızlarıyla yendi
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Hayko Bağdat'a tokat gibi cevap!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rize'den girdi, Trabzon'dan çıktı! 4 gündür yüzüyor
    Rize'den girdi, Trabzon'dan çıktı! 4 gündür yüzüyor
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019