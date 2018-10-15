ABD Hakan Atilla'yı serbest mi bırakacak? Türkiye Münbiç'e operasyon mu yapacak?

FETÖ ve PKK terör örgütleriyle iş tutarak Türkiye aleyhine çalışmakla suçlanan ABD’li casus Brunson’un tahliye edilmesinden sonra Türkiye-ABD ilişkilerinde nasıl bir gelişme yaşanacak merak konusu olurken, başta ABD’de tutuklu bulunan Hakan Atilla davası ve Münbiç’in durumuna ilişkin ABD’nin adım atacağı bekleniyor.

Gazeteci Yazar Özay Şendir, "Bir bilene göre ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceği" başlığıyla yayımlanan yazısında "Washington, İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırımı hemen kaldırır. Türkiye’den ithal edilen demir-çelik ürünlerine getirilen ek vergi azaltılır ya da kaldırılır" görüşünü dile getirdi. Şendir Brunson’ın salıverilmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin şunları söyledi: "ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta telefonda görüşürler. Elçilikte kaybedilen Suudi gazeteci konusunda netleştirmeleri gereken başlıkların ele alındığı bir görüşme olur. Washington kulislerine göre, Halkbank’a yüksek bir para cezası kesilmeyecek, Hakan Atilla’nın cezasını Türkiye’de çekmesi için iade süreci başlayabilir. Suriye'de, ABD ile Türkiye arasında bir çıkar çatışması var. ABD, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yardımdan vazgeçmez, zira farklı bir ajandaları var” diye yazdı.

Erdoğan'dan Münbiç'e operasyon sinyali

Isparta'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç'te YPG/PKK'lı teröristlerin kazdığı kanal ve tünellerle ilgili "Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek" demişti. Başta ABD olmak üzere tüm dünya Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğündeki kararlılığını Zeytin Dalı Harekatında görmüştü. ABD’nin önümüzdeki günlerde hem Hakan Atilla hem de Münbiç konusunda Türkiye’nin isteği doğrultusunda atım atması bekleniyor.