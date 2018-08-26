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ABD haddini iyice aştı! Türkiye sınırına radar kuruluyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin en büyük destekçisi ABD, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere binlerce TIR silah göndermesinin ardından bu kez de Türkiye sınırına radar kuruyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:39
ABD haddini iyice aştı! Türkiye sınırına radar kuruluyor

Türkiye'nin tepkisine rağmen bugüne kadar terör örgütü YPG'nin yanında saf tutan ve Suriye'nin kuzeyine binlerce TIR silah gönderen ABD, bu kez çizgiyi aşan bir adım atarak Türkiye sınırına radar kuruyor.

ABD ordusu tarafından Türkiye sınırına kurulan radar sistemi ile bölgede uçan jetler kontrol edilecek. Yerel kaynaklar, radar sisteminin Suruç'un karşısındaki Kobani'ye kurulmaya başlandığını bildiriyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dev bir nakliye uçağıyla getirilen sistem, Amerikan askerleri tarafından montajlanıyor. Görüntülerde konuşan ABD'li komutan ise radarın bölgede uçan jetleri kontrol edeceğini söylüyor.

HEYETİN BAŞINDA ESKİ BAHREYN BÜYÜKELÇİSİ VAR

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti YPG'ye destek ziyaretleri yapıyor. Heyetin başındaki isim, eski Bahreyn Büyükelçisi William Roebuck. Münbiç ve Kobani'den sonra gittiği Şedade ilçesinde konuşan Roebuck, ABD'nin Suriye'de kalıcı olduğunu söyledi. ABD'li temsilci, "DEAŞ, Suriye'nin tamamından sökülüp atılıncaya kadar buradayız" ifadesini kullandı.

Suriye'deki iç savaşın başlangıcında muhalifleri destekleyen ABD, birkaç yıldır YPG ile aynı cephede yer alıyor. ABD'nin halihazırda Suriye'nin birçok noktasında askeri üssü bulunuyor. Bu yıl içinde Menbiç'e yeni bir üs kuruldu.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:39
  1. Münbiç
  2. Ypg
  3. PKK
  4. ABD
  5. abd radar sistemi

YORUM YAZ

  • KahramanKahraman27 dk önce
    Ne kurarsalar kursunlar boş kafirler hüsrana uğrayacak zaten enbüyük düşmanımız şuanda abd şerefsizleri
  • Şeref KazanŞeref Kazan36 dk önce
    ...ABD50 yıldır bu ülkeye ... muamelesi yapıyor. İdarecilerimiz devlet adamları dost ve müttefik demekten haya etmiyor alçalıyor ...
  • nostaljinostalji56 dk önce
    gidin sökün !
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