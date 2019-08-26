0553 313 94 23

ABD, Güney Kore'nin Japonya'yla istihbarat anlaşmasını iptalinden rahatsız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus:- "Bu durum Kore'nin savunmasını daha karmaşık hale getirecek ve ABD kuvvetleri için risk oluşturacak"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:06
ABD, Güney Kore'nin Japonya'yla istihbarat anlaşmasını iptalinden rahatsız

ANKARA (AA) - ABD yönetimi, Güney Kore'nin Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'ndan çekilmesinden kaygı duyduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Güney Kore hükümetinin anlaşmayı feshetmesinden derin kaygı ve üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu durum Kore'nin savunmasını daha karmaşık hale getirecek ve ABD kuvvetleri için risk oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da dün yaptığı açıklamada benzer kaygıları dile getirmişti. Pentagon Sözcüsü Yarbay Dave Eastburn, "Savunma Bakanlığı, (Güney Kore Devlet Başkanı) Moon Jae-in yönetiminin Güney Kore ile Japonya arasındaki Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nı yenilememesi konusunda kaygı ve hayal kırıklığını ifade ediyor. Güney Kore ile Japonya arasındaki sürtüşmelere rağmen ortak savunma ve güvenlik bağlarımızın sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore geçen hafta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmişti.

Seul yönetimi söz konusu kararı, Japonya'nın, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan 3 kimyasal maddenin satışını bireysel izne bağlı hale getirmesi üzerine almıştı.

Güney Koreli yetkililer, Japonya'nın denetim eksiklerini ve ulusal güvenliği gerekçe göstererek aldığı kararın iki ülke arasında güvenlik iş birliği koşullarında "derin bir değişim" yarattığını kaydetmişti.

İki ülke daha önce de birbirlerini, Birlemiş Milletler yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

Güney Kore ve Japonya arasında imzalanan ilk askeri anlaşma olan Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'nın, ülkelerden biri tek taraflı olarak çekilmediği sürece her yıl yenilenmesi öngörülüyordu. Anlaşmanın yenilenme süresi 24 Ağustos'ta sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:06
  1. ABD
  2. Güney KORE
  3. Japonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun ilgi
    1. AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun..
    2. Kurtuluş Parkı’nda sinema keyfi
    3. Lefke Cup U15 2019 Futbol..
    4. ANALİZ - Suriye rejimi Astana sürecini..
    5. Siirt’te 750 paket kaçak sigara ele..
    6. Kanyonda mahsur kalan yaralı vatandaş..
    7. Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan 2..
    8. Sözde kadın STK’ları Hacire anaya sessiz
    9. Büyükşehir 19 bin kişiyi yaylaya taşıdı
    10. Bakan Akar: "(Müşterek helikopter..
    11. 1960’ların Tatlısu Plajı 2020 yılına..
    12. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
    13. Bakan Akar: "(S-400 tedariki) Birinci..
    14. Yunanistan tanker konusunda geri adım..
    15. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    16. "BAE Yemen'deki krizden faydalandı"
    17. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    18. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    19. Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok..
    20. Vatandaşlara evde temizlik ve kişisel..
    21. Beylikdüzü’nde araç evin bahçesine uçtu
    22. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda B Grubu:..
    23. Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi
    24. Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın..
    25. Döviz kurları
    26. Hisarcık’ta ’İlk Yardım Kursu’ açıldı
    27. Jandarmadan “Düğün Dernek” operasyonu
    28. Modifiye araç tutkunları Kütahya’da 8...
    29. Aktivistlerden "Myanmar'daki soykırım"..
    30. Hong Kong'daki protestolar
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!