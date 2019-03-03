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ABD Güney Kore ile iki askeri tatbikatı sonlandırdı

ABD, Güney Kore ile her yıl düzenlenen "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırdı- Pentagon:- "Yakın koordinasyon sonrasında iki taraf 'Kilit Kararlılık' ve 'Yavru Kartal' tatbikat serilerini sonlandırma kararı aldılar"

03 Mart 2019 Pazar 05:15
ABD Güney Kore ile iki askeri tatbikatı sonlandırdı

WASHINGTON (AA) - ABD ile Güney Kore, her yıl bahar aylarında Kore yarımadasında düzenledikleri "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvenin ardından ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği tatbikatların bitirileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. İddialar, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından doğrulandı.

Pentagon'dan, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Güney Kore Milli Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırma kararını onayladıkları kaydedildi.

Shanahan ve Jeong'un, Trump-Kim zirvesini değerlendirdikleri belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İki Bakan, ABD'nin Kore Kuvvetleri ve Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığının tavsiyesi ile İttifakın ortak tatbikat ve eğitim programları konusunda aldığı kararları gözden geçirdiler ve onayladılar. Yakın koordinasyon sonrasında iki taraf 'Kilit Kararlılık' ve 'Yavru Kartal' tatbikat serilerini sonlandırma kararı aldılar."

Açıklamada, iki ülkenin ortak askeri eğitim ve savunma hazırlıklarının gözden geçirilerek yeniden şekillendirileceği belirtildi.

"Yavru Kartal" tatbikatı 2001 yılından beri her yıl bahar aylarında düzenleniyordu.

Tatbikatta, iki ülke kuvvetlerinin cephe gerisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin operasyonların yanı sıra özel harekat, karaya asker çıkarma, alan savunması, hava ve deniz muharebe eğitimleri ile kritik askeri silahları ön cepheye taşıma konularında eğitim veriliyordu.

"Kilit Kararlılık" tatbikatı ise 1976 yılından beri çeşitli isimlerle anılan ABD Pasifik Kuvvetlerinin Güney Kore'ye muhtemel bir savaş ortamında destek verme tatbikatıydı.

2001 yılından itibaren "Yavru Kartal" tatbikatı ile birlikte yapılan tatbikatta, ABD, Kore yarım adasına asker çıkarma eğitimleri yapıyordu.

Trump, geçen yıl bu iki önemli tatbikatı, oldukça pahalıya mal olduğu gerekçesi ile eleştirmiş ve tatbikatlar geçici süre ile askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 05:15
  1. ABD
  2. Güney KORE
  3. Kilit Kararlılık
  4. yavru kartal

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