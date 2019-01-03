ABD heyeti FETÖ elebaşı için Türkiye'ye geldi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün geçtiğimiz günlerde açıkladığı ABD heyeti Türkiye'ye geldi. Aralarında FBI temsilcilerinin de bulunduğu ABD'li yetkililer, ilk olarak Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan oluşan bir heyet ile bir araya gelecek. Görüşmelerini 4 Ocak'ta da sürdürecek heyet ile gerçekleştirilecek toplantıların ana gündem maddesi ise FETÖ olacak. FBI, Amerika'da vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlardan FETÖ ile ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI'ın 15 eyalette soruşturma yürüttüğünü açıklamıştı.

ABD’deki durumu görüşülecek

Amerikalı heyetin, söz konusu soruşturmalarla ilgili Türk yetkililere bilgi vermesi bekleniyor. Heyetin de bu konuda Türk yetkililerinden bilgi ve belge talep edebileceği ifade edildi. FBI daha öncede de Türkiye'den örgütle ilgili bilgi talep etmiş ve Türk adli mercileri de iade dosyalarının dışında ayrıntılı bilgi ve belge göndermişti.

FETÖ savcılarıyla bir araya gelecekler

Bu kapsamda heyetin, Emniyet Genel Müdürlüğü ile en kapsamlı FETÖ soruşturmalarının yürütüldüğü Ankara Adliyesi'ne de ziyaretlerde bulunacağı kaydedildi. FETÖ soruşturmalarına bakan savcılarla bir araya gelmesi beklenen heyete, soruşturmalar ve örgüt hakkında bilgiler aktarılacak.

Öksüz başlangıçtı

ABD, 2013'te Kongre üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden sorumlu tutulan Kemal (Kevin) Öksüz hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. 2018 Ağustos'ta Ermenistan'da tutuklanan Öksüz'ün ABD'ye iade edilmesi dikkat çekmişti. Öksüz meselesinin, FETÖ'nün ABD'deki kuruluşları üzerinden yaptığı yasa dışı işlerin açığa çıkması açısından önem arz ettiği vurgulanıyor.

İadesi gündemde

Görüşmelerde, Türkiye'nin FETÖ ile ilgili ABD'ye sunduğu deliller konusundaki gelişmelerin de ele alınacağı aktarıldı. Görüşmeler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin darbe girişimindeki rollerinin ortaya koyulması ve ABD tarafının harekete geçmesini sağlamak açısından önem arz ediyor. Öte yandan, ilerleyen tarihlerde Türkiye'den de bir heyetin Amerika'ya gideceği ve elebaşı Gülen'in iadesi konusunda ABD'li yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.