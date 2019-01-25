0553 313 94 23

ABD Guaido'ya önceden destek sözü vermiş

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, kendi başkanlığını ilan etmeden bir gece önce Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu telefonla arayarak "ABD'nin desteği seninle" mesajı verdiği iddia edildi

25 Ocak 2019 Cuma 21:47
ABD Guaido'ya önceden destek sözü vermiş

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmeden bir gece önce Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu telefonla arayarak "ABD senin yanında" mesajı verdiği öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Pence ile Guaido arasındaki ilişkiye dair detaylar yer aldı.

Habere göre, 23 Ocak Çarşamba günü kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak ilan eden Guaido, ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten bir telefon aldı.

Telefonda Guaido'ya, ABD'nin tam desteğini dile getiren Pence, Anayasadaki ilgili maddeden hareketle başkanlığını ilan etmesi durumunda ABD'nin kendisini resmi olarak tanıyacağını belirtti.

Haberde, ABD'li bazı yetkililerle Guaido ve çalışma ekibi arasında son birkaç haftadır gizlice üzerinde çalışılan bir planın bu telefonla zirve noktasına ulaştığı ve ertesi gün Guaido'nun harekete geçtiği kaydedildi.

WSJ'nin haberinde, Guaido'nun başkanlığını ilan etmesinin hemen ardından çok kısa sürede ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Guaido'yu resmen tanıdığına dikkat çekildi.

- Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:47
  1. ABD
  2. Mike Pence
  3. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı
    1. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    2. ABD'nin Venezuela'daki kirli planı..
    3. Rusya'dan "Adana Mutabakatı" açıklaması
    4. Zarif'ten Venezuela hükümetine destek..
    5. Erdoğan'dan AYM Başkanı Arslan'a..
    6. "Avusturya'daki Türk toplumunun..
    7. O belgeler yayımlandı! Rusya ile..
    8. 'Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara..
    9. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar anjiyo..
    10. İzmir'de fırtına dehşeti: Ağaçlar..
    11. Katar'ın Gazze fonları BM ile..
    12. Moses, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu
    13. Çavuşoğlu, Mogherini ve Zarif ile..
    14. Şehit polis memurunun cenazesi..
    15. Burak Yılmaz taraftarlara tepki gösterdi
    16. ABD Guaido'ya önceden destek sözü vermiş
    17. AB Orta Asya Özel Temsilcisi..
    18. ABD'ye satmaya devam edecek mi?..
    19. Lezginka, danslarıyla büyüledi
    20. Uzmanlar Erdoğan'ın Venezuela tutumunu..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde