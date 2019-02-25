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Skandal açıklama! Haydut ABD Gezi iddianamesinden endişeliymiş

Türkiye'deki tutuklamaların keyfi olduğunu iddia eden ABD, Türkiye'nin iç işleriyle alakalı konularda yorum yapmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Gezi iddianamesiyle ilgili "ciddi şekilde kaygılı olduğu" belirtildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:27
Skandal açıklama! Haydut ABD Gezi iddianamesinden endişeliymiş

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede tüm şüphelilerin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

16 isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede; Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın da isimleri var. 16 isim için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianamenin tamamlanmasının ardından ABD cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

"Ciddi şekilde kaygılıyız"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu gelişme nedeniyle "ciddi şekilde kaygılı olduğu" belirtildi.

"Barışçıl örgütlenme özgürlüğü"

ABD'li sözcü, "İfade, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarını kullanabilmek sağlıklı bir demokrasinin temelidir. Türkiye'yi bu özgürlüklere saygı duymaya ve keyfi şekilde tutulan bu kişileri serbest bırakmaya davet ediyoruz" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 08:27
  1. Gezi Parkı eylemleri
  2. Memet Ali Alabora
  3. Osman Kavala

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