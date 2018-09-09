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ABD GenelKurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!

Amerika Birleşik Devletleri GenelKurmay Başkanı Joseph Dunford, Esed'in İdlib'de kimyasal saldırı düzenleme ihtimaline karşı Beyaz saray ile diyalog halinde olduklarını bildirdi.

09 Eylül 2018 Pazar 18:36
ABD GenelKurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD’nin kimyasal silah kullanımına karşı yaptıkları uyarıların Beşşar Esed tarafından göz ardı edilmesi ihtimaline karşı, Beyaz Saray ile rutin diyalog halinde olduklarını açıkladı
 
Reuters’ın haberine göre Hindistan ziyareti sırasında kendilerine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dunford, Suriye’de düzenlenecek bir kimyasal saldırıya ABD’nin askeri olarak karşılık verip vermeyeceğine henüz karar verilmediğini söyledi.
 
Dunford, ''Fakat kimyasal saldırı yapılması durumunda, planlamamızda nerede olduğumuzu bilmesini sağlamak için (Beyaz Saray ile) rutin bir diyalog içindeyiz. (Trump) askeri seçeneklere sahip olmamızı istiyor. Biz de onu güncellenmiş askeri seçeneklerimiz hakkında bilgilendiriyoruz'' ifadelerini kullandı. 
 
Esed rejiminin olası bir kimyasal saldırı hazırlığına dair ABD istihbaratı hakkında yorum yapmayı reddeden Dunford, İdlib'e rejim operasyonunun durdurulabilmesi için herhangi bir şansın olup olmadığına dair soruya ise ''bunu durdurabilecek bir şey var mı bilmiyorum'' cevabını verdi. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:36
  1. ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford
  2. ABD
  3. İdlib
  4. Esed

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