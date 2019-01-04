ABD Genelkurmay Başkanı Milley Afganistan'da

ABD Genelkurmay Başkanı Milley Afganistan'da04 Ocak 2019 Cuma 09:38
KABİL (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Milley ve beraberindeki heyeti, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani sarayda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Gani, görüşmede, Afganistan hükümetinin yolsuzluklarla mücadele konusunda kararlı adımlar attığını ve olumlu sonuçlar elde ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ABD'nin yeni Afganistan stratejisi ve barış sürecinin konuşulduğu bildirildi.
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