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ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Türkiye açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford: - "(Türkiye'nin S-400 alması) Yanıtımda oldukça dikkatli olmaya çalışacağım. Türkiye bir müttefiktir ve çok önemli bir müttefiktir. Aramızda üzerinde uzlaştığımız alanlar, uzlaşmadığımız alanlardan daha çok. 5-10 yıl ilerisine baktığımız için Türk müttefiklerimiz bize oldukça yakınlar" - "Bu S-400 konusu oldukça zor bir konu ve biz bu konuda zorluk yaşıyoruz. Hükümetimizin hem yürütme hem de yasama tarafının S-400’lerle bizim en gelişmiş uçağımız olan F-35’in bir arada bulunması konusunda uzlaşması oldukça zor olacak" -"Pozisyonumuzu Türkiye’ye oldukça açık bir şekilde ilettik ve bu konuda bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum ancak oldukça zor bir konu bu"

21 Mart 2019 Perşembe 19:35
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) – ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.

Orgeneral Dunford, Washington merkezli Atlantik Konseyi’nde konuştu.

Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Dunford, "Yanıtımda oldukça dikkatli olmaya çalışacağım. Türkiye bir müttefiktir ve çok önemli bir müttefiktir. Aramızda üzerinde uzlaştığımız alanlar uzlaşmadığımız alanlardan daha çok. 5-10 yıl ilerisine baktığımızda Türk müttefiklerimiz bize oldukça yakınlar." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiyi çok iyi çalıştığını belirten Dunford, şunları kaydetti:

"Genelkurmay Başkanı olduğumdan beri Türkiye’yi 12 kez ziyaret ettim. Başka bir ülkeye buna yakın kadar sayıda seyahat ettiğimden emin değilim. Bu S-400 konusu oldukça zor bir konu ve biz bu konuda zorluk yaşıyoruz. Hükümetimizin hem yürütme hem de yasama tarafının S-400’lerle bizim en gelişmiş uçağımız olan F-35’in bir arada bulunması konusuna uzlaşmaya yanaşması oldukça zor olacak. Dolayısıyla pozisyonumuzu Türkiye’ye oldukça açık bir şekilde ilettik ve bu konuda bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum ancak oldukça zor bir konu bu.”

-Putin bir NATO müttefikine saldırma niyetinde değil

ABD’nin ulusal savunma stratejisindeki "büyük güç rekabetinin geri dönüğü" öngörüsüne ilişkin soruları da yanıtlayan Dunford, Rusya’nın niyetinin Avrupa, Avrasya ve etkili olduğu diğer bölgelerde ABD’nin gücünü sarsmak olduğunu ve bu yönde askeri yatırım yolu izlediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’ye medyan okuma niyetini faaliyete geçirme kabiliyeti olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Dunford, "Putin’in şu anda bir NATO müttefikine konvansiyonel bir yolla saldırmaya niyeti olduğuna inanmıyorum çünkü, bunun Putin’e maliyeti kazanmayı umduğu şeylerin çok üzerinde olacaktır." dedi.

Rus ordusunun geçen yıl profesyonel olmayan, tehlikeli bir şekilde Amerikan askeri araçlarına yaklaşma girişimlerinde bulunduğunu hatırlatan Dunford, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasından bunların şu aşamada çözüldüğünü söyledi.

Rusya’nın ABD’ye Avrupa’da meydan okuyup okuyamayacağına yönelik bir soruya ise Dunford, "Bugün artık yapamazlar ama bu durum 10-20 yıl önce olmuş olsaydı ABD, şu anda Avrupa'da güç iddiasında bulunamazdı." yanıtını verdi.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:35
  1. ABD
  2. Dunford
  3. F-35
  4. S-400
  5. türkiye

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