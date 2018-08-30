0553 313 94 23

ABD Donanması'na ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait Spearhead sınıfı "USNS Carson City" (T-EPF-7) adlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:47
ABD Donanması'na ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi yönünden gelen Spearhead sınıfı "USNS Carson City" (T-EPF-7) adlı gemi, saat 14.00'te boğaza giriş yaptı.

Ege Denizi'ne doğru ilerleyen 103 metre uzunluğundaki gemi saat 16.10'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik unsurlarının botla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:47
  1. Çanakkale Boğazı
  2. ABD
  3. ABD Donanması

YORUM YAZ

  • sade vatandassade vatandas46 dk önce
    ... boğazlarımız her türlü gavur gemisine açık...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
  1. Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı..
  2. İsrailli bakan açıkladı: Erken seçime..
  3. Mahalle bekçisi alımları Bekçi alım..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce..
  5. Yeşim öğretmenin acı sonu! Önümüzdeki..
  6. Bedelli askerlikle ilgili müjdeli..
  7. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
  8. Sakarya'da denize girişler yasaklandı
  9. Kahramanmaraş'ta depo yangını! Alevler..
  10. Bakmayın nakliye kamyoneti gibi..
  11. Hindistan'da korkutan rakam! Ölü..
  12. Kapalıçarşı'da altın, günü yükselişle..
  13. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz..
  14. Sinüzit namaz kılanlarda daha az..
  15. Haset etmenin zararlarını biliyor..
  16. 'Ordumuzun yerli ve milli vasfını..
  17. 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim'
  18. Amerika'dan Hindistan’a S-400 tehdidi
  19. Pazarlıktan çekinmeyin
  20. Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım