ABD Donanması'na ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanmasına ait Spearhead sınıfı "USNS Carson City" (T-EPF-7) adlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.30 Ağustos 2018 Perşembe 16:47
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi yönünden gelen Spearhead sınıfı "USNS Carson City" (T-EPF-7) adlı gemi, saat 14.00'te boğaza giriş yaptı.
Ege Denizi'ne doğru ilerleyen 103 metre uzunluğundaki gemi saat 16.10'da Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik unsurlarının botla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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