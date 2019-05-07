New York Times tehdit etti: Türkiye'de kargaşa olacak Amerikan gazetesi New York Times, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararının ardından 'kaos' tehdidinde bulundu. Time yaptığı haberde, "Sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimali arttı" ifadelerini kullandı.

Amerikan gazetesi New York Times gazetesinde yayımlanan Carlotta Gall imzalı haberde İstanbul'daki karar neticesinde yaşanacak sürece dair yorumlar yapıldı. Yazıda, "Cumhurbaşkan Erdoğan için ezici bir mağlubiyeti sildiği, ancak sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdığı" yorumu yer aldı. "İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele" Haberde, "Ülkenin en büyük şehri ve ticari merkezi İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele." ifadelerine yer verildi. Yazıda seçmen iradesinin hiçe sayıldığı sözleri de yer aldı.

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