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ABD fonlu teröristler Rakka’da sokağa çıkma yasağı ilan etti!

ABD’nin beslediği PKK’lı teröristler, örgüt karşıtı sesleri bastırıp işgalini artırmak için Rakka’da sokağa çıkma yasağı ilan etti.

09 Eylül 2018 Pazar 11:29
ABD fonlu teröristler Rakka’da sokağa çıkma yasağı ilan etti!

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka ili genelinde son günlerde örgüt karşıtı yükselen sesleri bastırmak ve kentteki işgalini pekiştirmek için "sokağa çıkma yasağı''na başvurdu.  

Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'da son dönemde örgüt mensuplarına karşı artan suikastların önüne geçmek ve işgal karşıtı gösterileri sonlandırmak için "terörle mücadele" bahanesiyle cuma gününden bu yana Rakka'da sokağa çıkma yasağı uyguluyor. 

Rakka'daki yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, YPG/PKK, bu kapsamda sivillerin Rakka il merkezine giriş ve çıkışlarını engellerken, kent merkezini ikiye ayıran Fırat Nehri'nin bir kıyısından diğerine geçmeyi de yasakladı.

İşgal ettiği bölgelerdeki sivilleri korku ve baskı yöntemleri ile yıldırmaya çalışan YPG/PKK, Rakka'da 3 gündür sivillerin camilere gitmelerine izin vermiyor.

ABD'nin desteğiyle Ekim 2017’den bu yana Rakka'yı işgal eden YPG/PKK, Rakkalıların sadece günün belli saatlerinde 2 saati aşmayacak şekilde şehir merkezine gitmelerine izin veriyor. 

Yasağın ne zamana kadar süreceği henüz bilinmiyor.

YPG/PKK BASKINLARINDA 2 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ 

Arap halkının tepkisinin önüne geçmek ve gösterilerin direnişe dönüşmesini önlemek için harekete geçen YPG/PKK, son uygulamasıyla ilerde aleyhine sorun teşkil edecek durumların önüne geçmeye çalışıyor. 

Terör örgütü, son 3 günde Rakka il merkezi ve kırsalındaki bazı köy, belde ve ilçelerdeki evlere düzenlediği baskınlarda en az 150 sivili alıkoydu, 2 sivili de öldürdü.

YPG/PKK, Arapların yoğunlukla yaşadığı Rakka'da düzenlediği baskınlara örgüt saflarındaki Arap kökenli teröristlerin katılmasına izin vermiyor. 

ESED REJİMİN ELEMANLARINI DA ALIKOYDU 

Kaynaklar, örgütün Beşşar Esed rejiminin 16 Eylül'de yapacağı yerel seçimde aday olarak gösterdiği Arapları da alıkoyduğunu aktardı. 

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Kamışlı ilçesinde de Esed rejiminin yapacağı yerel seçim için aday olan 17 Arap kökenli Suriyeliyi alıkoymuştu.

RAKKA'DA İNSANİ KRİZ SÜRÜYOR

AA muhabirine bilgi veren Rakka'daki kaynaklara göre, YPG/PKK, Rakka'da, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini uyguluyor. 

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında el koyduğu evleri sahiplerine teslim etmiyor.

Koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen az sayıdaki sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:29
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  4. Rakka
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