ABD flaş F-35 kararı! Dünya üzerindeki uçuşları durduruldu
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağının uçuşlarını durdurma kararı aldı.11 Ekim 2018 Perşembe 17:21
ABD Savunma Bakanlığı geçen ay bir F-35 savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını durdurma kararı aldı.
ABD Ordusu, geçtiğimiz ay ülkenin South Carolina kentinde yaşanan F-35 kazasının ardından teknik aksaklık şüphesiyle tüm F-35 tipi savaş uçaklarının uçuşunu durdurma kararı aldığını duyurdu.
F-35'in sınıfının en büyük ve pahalı uçağı olduğu belirtiliyor. F-35 savaş uçağı Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkelere satılıyor.
F-35'ler ilk kez bu yıl İsrail tarafından kullanılmıştı.
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