ABD flaş açıklama: Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimin verdiği belli değil
ABD Dışişleri Bakanlığından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama geldi.17 Kasım 2018 Cumartesi 23:51
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde emri kimin verdiğini henüz netleşmediği belirtildi.
"CIA'ya göre azmettiren prens" denildi
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.
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