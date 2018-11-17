0553 313 94 23

ABD flaş açıklama: Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimin verdiği belli değil

ABD Dışişleri Bakanlığından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama geldi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 23:51
ABD flaş açıklama: Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimin verdiği belli değil

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde emri kimin verdiğini henüz netleşmediği belirtildi.

"CIA'ya göre azmettiren prens" denildi

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 23:51
  1. ABD: Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimin verdiği belli değil
  2. suudi arabistan
  3. türkiye
  4. gazeteci
  5. cemal kaşıkçı
  6. Jamal Ahmid H. Khashoggi
  7. konsolosluk
  8. abd
  9. amerika
  10. cia
  11. cıa
  12. wall street journal
  13. en son haber

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD flaş açıklama: Kaşıkçı'nın ölüm emrini kimin verdiği belli değil
    1. ABD flaş açıklama: Kaşıkçı'nın ölüm..
    2. Trafikte dehşet saçan magandalar..
    3. 'Türk üniversiteleri neden dünyada ilk..
    4. Gözaltına alınan muhtar tutuklandı!
    5. SMA hastası Hatice Özkan'ın ilaç..
    6. 1 yıldır aranıyordu...Kaybolan..
    7. CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, koltuk..
    8. 39,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1..
    9. Ekipler zamanla yarıştılar: Ölümden..
    10. Ülkemizin ilk millet bahçeleri..
    11. İlk defa Ankara Esenboğa'da kullanılacak
    12. Çankırı merkezli 8 ilde FETÖ..
    13. Milli Takım üzdü!
    14. Trump Pence'in 'sadakatsiz' olduğuna..
    15. Suudilerin Cemal Kaşıkçı cinayetini..
    16. Yıldırım Demirören Milli Takım'ı..
    17. Sakarya'da yakalandı! Tam 2 milyon TL..
    18. Mevlüt Uysal: 94 öncesi çimlere basmak..
    19. Alman cani hemşirenin Türk kurbanları
    20. 2 gemi karaya oturdu! Soruşturma..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!