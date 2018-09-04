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ABD Fitch'i, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Sürekli Türkiye'nin büyüme tahminini düşüren kredi derecelendirme kuruluşları, Türk ekonomisinin istikrarlı büyümesi karşısında her seferinde yanıldı. Son olarak ABD'nin tetikli derecelendirme kuruluşu Fitch, yine Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü.

04 Eylül 2018 Salı 13:09
ABD Fitch'i, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

ABD'nin tetikçi derecelendirme kuruluşu, Türk Lirası'ndaki keskin değer kaybının etkisiyle Türkiye ekonomisinin, düşük büyüme ve cari işlemler açığının daralması ile karşılaşacağı ve yeniden dengelenmeye zorlanacağını belirtti.

Fitch, 2018-2020 için ise Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü ve ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler beklediklerini vurguladı.

Fitch bugün yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin bu yıl GSYH büyümesinin yüzde 3,8 ve 2019 için yüzde 1,9 olmasını beklediklerini ifade etti. Fitch 2020'de yüzde 3,9 ile Türkitye ekonomisinin biraz toparlanmasını beklediklerinin belirterek ancak trendin altında kalmaya devam edeceğine işaret etti.

FITCH'E GÖRE 4 RİSK

Firth, değerlendirmesinde 'kayda değer' belirsizliklere de değindi. Fitch'e göre temel senaryoda riskler; yanlış siyasi adımlar, özel sektörün mali stresinin yükselmesi, jeopolitik gerginlikler ve olası sermaye çıkışları...

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 13:09
  1. Fitch
  2. ABD
  3. Türkiye

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