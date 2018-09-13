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ABD Filistin'e yardım iddiasını kabul etmedi

ABD Başkanı Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, İsrail ile müzakere masasına dönmesi durumunda Amerikan yönetiminin Filistin'e 5 milyar dolar yardım önerdiği iddiasını reddetti.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:28
ABD Filistin'e yardım iddiasını kabul etmedi

Greenblatt, ABD yönetiminin müzakereler karşılığında Filistin'e 5  milyar dolarlık yardım önerisinde bulunduğu iddiasına Twitter hesabından yanıt  verdi.

Trump'ın özel temsilcisi, "Gerçek şu: Bu iddia yalan. Eğer barış planı  açıklandığında Filistin yönetimi, barış konusunda ciddiyse ve Filistinlilerin  hayatlarını iyileştirmek istiyorsa önce bu planı değerlendirmek istemeli. Bir  tarafın müzakere masasına dönmesi için 5 milyar dolarödeme fikri absürd. Bu  şekilde nasıl barış sağlanabilir?" paylaşımında bulundu.

Ortadoğu barış süreci büyük ölçüde donmuşken İsrail kaynaklı bir haber  sitesi, müzakere masasına dönmesi karşılığında ABD'nin Filistin'e 5 milyar dolar  yardım yapmayı önerdiğini iddia etmişti.

ABD yönetimi son aylarda Filistin'e yaptığı farklı alanlardaki mali  yardımları tamamen kesmiş, Washington'ın bu adımı Ortadoğu barış sürecini iyice  çıkmaza sokan bir adım olarak değerlendirilmişti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:28
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