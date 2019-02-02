0553 313 94 23

ABD, Filistinlilere yapılan yardımları durdurdu

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan tüm yardımın durdurulduğunu açıkladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:41
ABD, Filistinlilere yapılan yardımları durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, söz konusu karara ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. 

Bakanlığın açıklamasında, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan tüm yardımın durdurulduğu onaylanırken kararın, Filistin yönetiminin isteği üzerine alındığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, ABD Kongresi'nin geçen yıl sonunda kabul ettiği Terörle Mücadele Yasası kapsamında, Filistin aleyhine dava açılmasına engel olmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığına güvenlik alanında yapılan yardımların kesilmesi talebinde bulunan bir yazı gönderdiğini açıklamıştı.

Yeni ABD yasasının, bu ülkeden finansal destek alan tüm hükümetlerin, söz konusu yasaya tabi olmasını öngördüğünü ifade eden Ureykat, "Mahkeme karşısına çıkmamıza sebep olacak parayı istemiyoruz." ifadesini kullanarak yardımların kesileceğini kaydetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 07:02
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı
  2. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)
  3. Filistin
  4. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)
  5. yardım
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mike Pence'den Venezuela flaş açıklaması!
    1. Mike Pence'den Venezuela flaş..
    2. 'PKK'nın Irak'taki varlığı anayasaya..
    3. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    4. Savunayım derken iyice karıştırdı...İP..
    5. Adliyede polislere tahralı saldırdı
    6. PKK yandaşları görevlilere saldırdı
    7. "Hem belediyeciliği hem dünyayı çok..
    8. Teslim olan terörist anlattı! PKK'yı..
    9. 3 kızını metro raylarına bırakmıştı.....
    10. ABD, Filistin yardımlarını durdurdu
    11. Lise bahçesinde dehşet anları
    12. ABD'li büyükelçiden Danimarka'ya..
    13. Bu kadar da olmaz! 4 yaşındaki..
    14. 'Gelir odaklı turizme geçmemiz..
    15. Türkiye'den İsrail'e kınama
    16. Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu.....
    17. Üsküdar'da otomobil markete girdi
    18. D-100'de can pazarı!
    19. Bakan talimat verdi! Kontenjan arttı
    20. Dünyayı şoke eden kararla ilgili..
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!
    CHP'lileri çıldırtan anket detayı!
    ABD 32 yıllık anlaşmadan çekilecek!
    ABD 32 yıllık anlaşmadan çekilecek!