ABD Fethullah Gülen’i iade edecek mi? Son dakika Trump duyurdu

ABD’de bir televizyon kanalı, Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesinin konuşulduğunu iddia etmişti. ABD Başkanı Trump teröristbaşı Fethullah Gülen’in iadesi konusuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki ABD FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’i iade edecek mi?

California'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya Trump "Bu şu anda değerlendirdiğimiz bir şey değil. Türkiye için ne yapacağımıza bakıyoruz, her zaman bakıyoruz. Açıkçası tüm iyi ilişkilerimizin olduğu ülkeler için bunu yapıyoruz." yanıtını verdi.

“Erdoğan güçlü, sert ve zeki biri”

Trump, Türkiye ile ilişkiler konusunda şunları kaydetti: "Türkiye ile iyi bir ivme yakaladık. Biliyorsunuz Rahip Brunson'u geçen haftalarda verdiler. Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile çok iyi ilişkilerimiz var. Dostum o benim. Güçlü, sert ve zeki bir adam."

Amerikan NBC News Televizyonu, Beyaz Saray'ın Fethullah Gülen'i gerekirse Türkiye'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yollarını aradığını iddia etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bu iddialar yalanlandı ve Beyaz Saray'ın 'Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadığını' söylemişti.