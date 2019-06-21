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ABD Federal Havacılık İdaresi, İran kontrollü hava sahasından uçuşları yasakladı

ABD Federal Havacılık İdaresi Perşembe günü acil bir emir yayınlayarak, yükselen gerilim sebebiyle, ABD operatörlerinin İran kontrollü hava sahası olan Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinden uçuşlarını yasakladı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:04
ABD Federal Havacılık İdaresi, İran kontrollü hava sahasından uçuşları yasakladı

ABD Federal Havacılık İdaresi Perşembe günü acil bir emir yayınlayarak, yükselen gerilim sebebiyle, ABD operatörlerinin İran kontrollü hava sahası olan Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi üzerinden uçuşlarını yasakladı.


ABD Federal Havacılık İdaresi’nin İran FAA hava sahasını kullanma yasağı, İran’ın ABD İHA’sını düşürmesinin ardından ABD Hava Yolları’nın İran hava sahasını kullanan New Jersey’in Newark havalimanı ile Hindistan’ın Finans Başkenti arasındaki uçuşları iptal etmesinden sonra geldi. FAA, İran’ın ABD İHA’sını düşürdüğü anda bölgede çok sayıda sivil hava aracının uçmaktan olduğu belirtti.


İran ABD’nin silahsız Global Hawk Hava aracını 18 bin fiitten uçarken düşürmüştü. Başkan Trump, İran’a misilleme emri vermiş daha sonra bu emri geri almıştı.


FAA, İran hava sahası çevresindeki sivil havacılık hatları civarında büyük biraskeri gerginlik bulunduğunu hatırlatarak, İran’ın her hangi bir uyarı yapmadan uluslararası hava sahasında uzun menzilli füze kullanma riski olduğu uyarısında bulundu.


ABD’nin uçuş yasağının diğer ülkeleri kapsamadığı belirtildi. Uçuş operatörlerine rehberlik hizmeti sağlayan OPSGROUP, FAA’nun uçuş yasağının küresel olarak dikkate alınacağını söyledi.


OPSGROUP, ABD’den İngiltere ve Almanya’da kadar bütün ülkeler hava sahası riskini dikkate aldığını söyledi. OPSGROUP, “Güneydoğu İran’da sivil hava aracı düşürülme riskinin gerçektir” dedi.


Uçuş Takip Web sitesi uçuş radarı Katar Havayolları, Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasının ABD uçaklarına yasaklandığı belirtildi. Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinin uçuş yasağı konusuna henüz bir cevap vermediği belirtildi.


Hollanda’nın KLM Havayolları’na ait uçakların Cuma gününden itibaren Hürmüz Bğazı üzerinden uçuşlarını durdurduğu kaydedildi.


Malezya Havayolları da Kuala Lumpur, Londra, Cidde ve Medine uçuşlarında daha önce kullandığı güzergahı kullanmaktan kaçındığını açıkladı.



İran Dışişleri Bakanı: "İran fobisi oluşturulmaya çalışılıyor"


İran Dışişleri Bakanı Amir Hatami, bölgede çok karmaşık bir durum olduğunu belirterek ABD’nin İran Fobisi oluşturmaya çalıştığını söyledi. Hatami, “Bölgede çok karmaşık ve şüpheli şartlar mevcut. Bütün bunlar İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı kamuoyu oluşturma siyasetinin bir parçası gibi görünüyor” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:04
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