ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı
21 Haziran 2019 Cuma 06:22
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