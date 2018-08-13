ABD Federal Bankası'na operasyon
Türk Hackerlar, Amerika Birleşik Devletleri Federal Bankası'nın sitesine operasyon düzenledi. Site uzun süre erişime kapandı.13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:26
YENİAKİT.COM.TR-Türkiye'ye karşı ekonomik savaş yürüten ABD'nin Federal Bankası'na Türk hacker gurubu Aslan Neferler Tim tarafından siber operasyon düzenlendi.
Kullanıcılar, Amerikan Federal Bankası'nın resmi web sitesi olan americanfederalbank.com adresine saatlerce erişim sağlamayadı.
ABD'li ünlü finans şirketi US Finance Inc'de vurularak resmi sitesi usfinanceinc.com'a da uzun süre giriş yapılamadı.
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