0553 313 94 23

ABD, F-35'in katilini Rusya'da buldu

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rusya'da geliştirilen radyofoton radarların "hayalet" uçakların "katili" olabileceğini belirtti.

10 Temmuz 2018 Salı 22:42
ABD, F-35'in katilini Rusya'da buldu

Haberde, yeni radarın havadaki hedefin üç boyutlu imajını oluşturma yeteneğine sahip olacağı ve hareket eden bir füze veya uçağı büyük bir doğrulukla takip edebileceği kaydedildi. ABD ve Çin'in de benzer çalışmada bulunduğu ifade eden dergi, "Moskova ve Pekin'in de böyle teknoloji üzerinde çalışıyor olması Pentagon'un uzun vadede potansiyel düşmanlar üzerinde teknolojik liderliği koruyamadığının altını çiziyor" dedi.

Radyofoton radarların sinyali, lazer ışını enerjisinin fotonik kristalde dönüşümü sayesinde elde ediliyor. Rusya'da bu tür sistemleri RTI ve Radyoelektronniye Tehnologii şirketleri üretiyor. Günümüzde "hayalet" (stealth) teknolojisini ABD'nin 5. nesil savaş uçakları F-22 Raptor ve F-35 Lightning II kullanıyor.

Sputnik

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 22:42
  1. ABD
  2. Çin

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Aynı Radardan Bizde Yapalım.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çarpıcı iddia: Irak ordusu çekildi, PKK Sincar'a konuşlandı!
  1. Çarpıcı iddia: Irak ordusu çekildi,..
  2. Erdoğan'ın yemin töreni Arap basınında!
  3. Kanalizasyonda bulunan bebeğin annesi..
  4. 40’lı yaşların üzerindekiler için en..
  5. Ardahan'da silahlı kavga: 2 kişi yaralı
  6. Zonguldak’ta kanalizasyonda bulunan..
  7. Malezya halkı ülkeleri için 36 milyon..
  8. Gebelikte aşerme neden olur?
  9. Alıcı ve Berke Özer Fenerbahçe'de
  10. Polis yaşlı çiftin evini donattı
  11. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan..
  12. Saç düzleştiriciler saça zarar veriyor
  13. Maduro'dan Türkiye paylaşımı
  14. Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa..
  15. Fenerbahçe'ye 2 transfer birden!
  16. Anjin sorununa çözümler
  17. Hatay'ın Arsuz ilçesinde korkutan..
  18. Karabük’te trafik kazası: 1 kişi yaralı
  19. ABD, F-35'in katilini Rusya'da buldu
  20. Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
İşte yeni kabinede yer almayan isimler
İşte yeni kabinede yer almayan isimler
Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu!
Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle yemin etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle yemin etti