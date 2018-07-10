ABD, F-35'in katilini Rusya'da buldu

Haberde, yeni radarın havadaki hedefin üç boyutlu imajını oluşturma yeteneğine sahip olacağı ve hareket eden bir füze veya uçağı büyük bir doğrulukla takip edebileceği kaydedildi. ABD ve Çin'in de benzer çalışmada bulunduğu ifade eden dergi, "Moskova ve Pekin'in de böyle teknoloji üzerinde çalışıyor olması Pentagon'un uzun vadede potansiyel düşmanlar üzerinde teknolojik liderliği koruyamadığının altını çiziyor" dedi.

Radyofoton radarların sinyali, lazer ışını enerjisinin fotonik kristalde dönüşümü sayesinde elde ediliyor. Rusya'da bu tür sistemleri RTI ve Radyoelektronniye Tehnologii şirketleri üretiyor. Günümüzde "hayalet" (stealth) teknolojisini ABD'nin 5. nesil savaş uçakları F-22 Raptor ve F-35 Lightning II kullanıyor.

Sputnik