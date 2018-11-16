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ABD'den flaş adım! F-35 ve Türkiye raporunu kongreye sundu

Pentagon raporunun ABD Kongresi'ne sunulması, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatı için ileri doğru atılmış bir adım anlamını taşıyor.

16 Kasım 2018 Cuma 07:11
ABD'den flaş adım! F-35 ve Türkiye raporunu kongreye sundu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin satın alması planlanan 100 F-35 uçağıyla ilgili raporunu Kongre'ye sundu.

İleri bir adım

F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesi, bu raporun Kongre'ye sunulmasına kadar ertelenmişti; o yüzden bu raporun sunulması anlaşmada ileriye doğru bir adım anlamına geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını Ağustos ayında imzalamıştı.

Rapora kadar durdurma kararı

Tasarının yasalaşmasından sonraki 90 gün içinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin durumuna yönelik bir rapor hazırlaması ve bu rapor sunulana kadar da teslimatın durdurulması öngörülüyordu.

ABD'nin bu kararlarının arkasında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alacak olması var

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 07:11
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