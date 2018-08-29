0553 313 94 23

ABD Esed'le gizlice masaya oturdu! Suriye'de kirli pazarlık

Suriye'deki yıllardır süren iç savaşta, amacına uygun olarak kullandığı tüm terör örgütlerine silah ve para desteği veren Amerikalılar, ülkeden geri çekilmek için petrol yönetiminde rol istedi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:42
ABD Esed'le gizlice masaya oturdu! Suriye'de kirli pazarlık

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti, bir o kadarı da mülteci durumuna düştü. İç savaş devam ederken kendi menfaatleri doğrultusunda terör örgütlerine açık bir şekilde destek veren ABD, Esed yönetimiyle masaya oturdu.

AMERİKA'NIN 3 ŞARTI

Esed'in ülkeden ayrılmasını söylediği Amerikalılar, 3 şart sundu:

- İran'ın Suriye'nin güneyinden tamamen çekilmesi

- Yabancı savaşçılar dahil ülkedeki tüm terörist gruplar hakkında veri akışı

- Suriye'nin doğusundaki petrol ticaretinde Amerika'ya rol verilmesi

GÖRÜŞME DOĞRULANDI

Esed rejiminden üst düzey bir yetkili Reuters'a konuşarak görüşmeleri doğruladı.

Reuters'ın iki Amerikan istihbarat yetkilisine sorduğu görüşme hakkında bir yalanlama gelmedi.

Amerikan ajanları, görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:42
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Beşer Esad
  4. Esed rejimi
  5. Donald Trump
  6. Kirli pazarlık
  7. gizlice masaya oturdular

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!
    1. Ormandan gelen domuz sürüsünü..
    2. Bakan Albayrak konuşuyor- CANLI
    3. İran rest çekti: Biz de anlaşmadan..
    4. Soma faciasında gerekçeli karar..
    5. İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi..
    6. İstanbul KYK yurtları
    7. Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri..
    8. AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal..
    9. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    10. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    11. Gadiri hum bayramı nedir?
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları
    14. Hükümetten 150 milyar dolarlık adım!
    15. Ayetullah Ali Hamaney'den açık uyarı!..
    16. Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu..
    17. TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve..
    18. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son..
    19. Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu!..
    20. 37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor