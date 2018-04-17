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ABD: Esed'in mesajı aldığını umuyoruz

Suriye saldırılarıyla ilgili konuşan Amerikan Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Jim Mattis, "Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum" ifadesini kullandı.

17 Nisan 2018 Salı 22:02
ABD: Esed'in mesajı aldığını umuyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." dedi.

Mattis, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldi.

Toplantı öncesinde iki bakan ve beraberindeki heyetler gazetecilere poz verirken, Suriye saldırısına ilişkin bir soruya Mattis, ABD, Fransa ve İngiltere’nin kimyasal silah yasağını sağlamak için bu adımı atmak üzere birlikte çalıştığını ifade etti.

ESED'İN MESAJI ALDIĞINI UMUYORUM

Mattis, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:02
  1. operasyon
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YORUM YAZ

  • abdoabdo15 sa önce
    bu durum oğlum suriyesana söylüyorum , tc sen anla demektir.
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