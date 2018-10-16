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ABD, Eş Şebab'lı teröristleri havadan vurdu

ABD Ordusunun, Somali'deki Eş Şebab militanlarını hedef alan bombardımanın son bir yılın en ölümcül saldırısı olduğu bildirildi.

16 Ekim 2018 Salı 18:33
ABD, Eş Şebab'lı teröristleri havadan vurdu

Somali ve çevresindeki ülkeleri kana bulayan terör örgütü Eş Şebab, ABD savaş uçakları tarafından vuruldu.

ABD ordusu, ülkenin orta kesiminde yer alan Mudug eyaletinde yaşayan Harardere topluluğunun yakınlarında bombardıman yapıldığını açıkladı.

Saldırıda yaklaşık 60 terörist öldürüldü. Bombardıman, son bir yıldaki en ölümcül hava saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Resmi açıklamaya göre, hava saldırısında sivil kayıp yaşanmadı.

Geçen yıl da düzenlenmişti

ABD ordusu, yaklaşık bir yıl önce benzer bir saldırı düzenlemiş ve 100 kadar Eş Şebab teröristi vurulmuştu.

ABD, bu yıl içinde ise aralarında insansız hava araçlarının da kullanıldığı 20'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

El Kaide bağlantılı Eş Şebab, geçen yıl başkent Mogadişu'daki bomba yüklü kamyonu infilak ettirmiş ve 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Söz konusu patlama, Eş Şebab'ın en kanlı saldırısı oldu. Somali'de 2004 yılında ortaya çıkan Eş Şebab örgütü, yalnızca geçen yıl 1000'den fazla insanı katletti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:33
  1. ABD
  2. Hava saldırısı
  3. Bombardıman
  4. Eş Şebab örgütü
  5. Somali

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