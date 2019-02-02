ABD Eş-Şebab’ı vurdu: 13 ölü

ADDİS ABABA (AA) - ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 13 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel vilayetinin Gardarshe bölgesinde, dün, Eş-Şebab üyelerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, örgütün Gandarshe bölgesini, başkent ve çevresinde düzenlediği saldırılar için bir hazırlık sahası olarak kullandığı belirtilerek, daha önce de aynı bölgede hava saldırıları yapıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği aktarıldı.

Yılbaşından bu yana ülkedeki hava saldırılarını artıran ABD, bu hafta 24 militanı etkisiz hale getirmişti.

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