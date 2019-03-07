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S-400 alımını gören ABD, Patriot satışı için kolları yeniden sıvadı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının önüne geçmek isteyen ABD, kendi belirlediği şartlar altında Patriot satma ısrarını sürdürüyor.

07 Mart 2019 Perşembe 08:30
S-400 alımını gören ABD, Patriot satışı için kolları yeniden sıvadı

Hava savunma sistemleri konusunda dünyanın en iyi üretimlerini yapan Rusya, 2.5 milyar dolar gibi bu alada uygun bir fiyata Türkiye'ye S-400 sattı.

Yapılan anlaşmada S-400'lerin gelişimi konusunda Türkiye ile iş birliği de var.

Bu durum ABD ve NATO'da büyük rahatsızlığa yol açtı. Yıllarca Türkiye'yi oyalayan ABD, S-400 alımını görünce Patriot satışı için kolları sıvadı.

Daha pahalıya satış yapmak istediler

Soluğu Ankara'da alan Amerikalı yetkililer kendi belirlediği şartlar altında Patriot satmak istediler. Türkiye'den S-400'ü iptal ederek, çok daha yüksek bir fiyata (tahmini 3.5 milyar dolar) Patriot almasını isteyen Amerikalılara olumsuz cevap verildi.

İkna çabaları sürüyor

Masadan kalkan ABD, S-400 hazımsızlığı devam edince tekrar geldi. Patriot için daha cazip yapan ABD'li yetkililerin Ankara'yı ikna çabaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:30
  1. Ankara
  2. Hava savunma sistemleri
  3. S-400
  4. Rusya
  5. patriot
  6. ABD

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah39 dk önce
    S-400 nato uçakları için tehlike oluşturuyor. Rusyanın Nato silahları ile uyumlu çalışacak s-400 yapması gerek, o zaman da Rusya natonun gizli bilgilerini alacak demektir. Rusyaya bu bilgileri vermemiz bizim için de çok sakıncalı. Rusyanın işgal konusunda Amerikadan farkı yok. Bize yakın olduğu için Amerika gibi lojistik sorunu da olmadan bizi işgal edebilir. Oturduğu yerden göndereceği iki nükleer füze Türkiyeyi bitirir.
  • AbdrhmanAbdrhman1 sa önce
    Ben olsam almam. Bedava verirse uyar. Yahudistan abd si defol
  • mikail mikail 1 sa önce
    siz hiç utanmadan 11 eylülü yaptınız afkanistanı ırakı süriyeyi libtayıharap ettininiz müslüman kanı içmekle doymak bilmeyen bir vanpirsiniz inşaallah kendi kendinizi yeyin.

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