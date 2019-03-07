S-400 alımını gören ABD, Patriot satışı için kolları yeniden sıvadı
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının önüne geçmek isteyen ABD, kendi belirlediği şartlar altında Patriot satma ısrarını sürdürüyor.07 Mart 2019 Perşembe 08:30
Hava savunma sistemleri konusunda dünyanın en iyi üretimlerini yapan Rusya, 2.5 milyar dolar gibi bu alada uygun bir fiyata Türkiye'ye S-400 sattı.
Yapılan anlaşmada S-400'lerin gelişimi konusunda Türkiye ile iş birliği de var.
Bu durum ABD ve NATO'da büyük rahatsızlığa yol açtı. Yıllarca Türkiye'yi oyalayan ABD, S-400 alımını görünce Patriot satışı için kolları sıvadı.
Daha pahalıya satış yapmak istediler
Soluğu Ankara'da alan Amerikalı yetkililer kendi belirlediği şartlar altında Patriot satmak istediler. Türkiye'den S-400'ü iptal ederek, çok daha yüksek bir fiyata (tahmini 3.5 milyar dolar) Patriot almasını isteyen Amerikalılara olumsuz cevap verildi.
İkna çabaları sürüyor
Masadan kalkan ABD, S-400 hazımsızlığı devam edince tekrar geldi. Patriot için daha cazip yapan ABD'li yetkililerin Ankara'yı ikna çabaları sürüyor.
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