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ABD emretti Güney Kore, Rus gemisine el koydu

Güney Kore, Rus bayraklı ‘Sivastopol’ isimli gemiyi Busan Limanı’nda durdurdu. Limandan çıkmasına izin verilmeyen geminin, ABD’nin yaptırım listesinde olan Rus nakliye şirketi Hudson’a ait olduğu için tutulduğu ifade ediliyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:26
ABD emretti Güney Kore, Rus gemisine el koydu

Sabah saatlerinde Vladivostok Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu müfettişi Peter Osichansky tarafından duyurulan Güney Kore’nin Rus gemisine el koyduğu açıklamasına her 2 ülkeden de doğrulama geldi. Rusya’dan hareket ederek Güney Kore’ye ulaşan gemi, onarım ve tamirat için Busan Limanı’nda bulunuyordu. 2 gün önce tamamlanan gemi onarımından sonra gemi mürettebatı limandan ayrılmak istedi. Güney Kore yetkilileri ise geminin evraklarına el koyarak geminin limandan ayrılmasına izin vermedi. Bunun üzerine gemi mürettebatının haber verdiği Rus Konsolosluğu devreye girdi.

ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyordu

Karşılıklı yapılan açıklamalara göre gemi ABD’nin yaptırım listesinde olan Rus Hudson nakliye şirketine ait olduğu için durduruldu. ‘Sivastopol’ isimli kuru yük gemisinde Rus bayrağının çekili olduğu, limana çekildikten sonra evraklarına el konulduğu öğrenildi. ABD ise Rus şirketlerine karşı başlattığı ekonomik yaptırımları sürdürmeye devam ederken son olarak 12 adet Rus şirketine yeni yaptırımlar gelmişti.

"Kuzey Kore’ye hiç gitmedik"

Hudson nakliye şirketinin yetkilileri ise Rus basınına yaptıkları açıklamada daha önce hiç Kuzey Kore’ye gitmediklerini, gemiye el konulma işleminin tamamen politik nedenlerden kaynaklandığını iddia ederek kendilerini savundu. Şirket yetkilileri şu an gemide 12 mürettebatın bulunduğunu, onların gemiden ayrılmadığını, Rusya ve Güney Kore arasında diplomatik görüşmelere başlandığını belirtti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 15:26
  1. Sivas
  2. Vladivostok Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu
  3. Hudson
  4. Rusya
  5. Güney Kore

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