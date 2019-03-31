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ABD; El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya yardımları durduracak

Amerikan yönetimi, yasa dışı göçmen konvoylarına kaynaklık ettikleri gerekçesiyle El Salvador, Guatemala ve Honduras'a yaptığı yardımları sonlandırıyor

31 Mart 2019 Pazar 04:42
ABD; El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya yardımları durduracak

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, yasa dışı göçmen konvoylarına kaynaklık ettikleri gerekçesiyle El Salvador, Guatemala ve Honduras'a yaptığı dış yardımları sonlandıracağı bildirildi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığına atıfla Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Bakan Mike Pompeo, söz konusu kararın uygulanması için ilgili talimatı birimlere gönderdi.

Buna göre Bakanlığın, 2017 ve 2018 mali yıllarında söz konusu üç ülkeye yaptığı dış yardımları hemen kesmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

Başkan Donald Trump'tan gelen talimatla harekete geçen Dışişleri Bakanlığının ilgili yardımların kesilmesi konusunda Kongreyi de derhal bilgilendireceği ifade edildi.

Amerikan yönetimi uzunca bir süredir Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı şekilde giren göçmenlere kaynaklık ettikleri ve bu göçmenlerin konvoy oluşturarak ABD'ye yönelmelerine müdahale etmedikleri gerekçesiyle bu üç ülkeyle ilgili açıklamalarda bulunuyordu.

ABD Başkanı Trump son olarak cuma günü yaptığı açıklamada Honduras, El Salvador ve Guatemala'yı "göçmen konvoylarını hazırlamakla" suçlamış ve "Bu ülkelere çok ciddi miktarlarda para ödüyorduk; artık ödemeyeceğiz çünkü bizim için hiçbir şey yapmadılar, sadece göçmen konvoylarını hazırladılar." ifadelerini kullanmıştı.

Kongre Araştırma Servisinin çalışmasına göre geçen yıl ABD yönetimi, bu üç ülkenin ağırlıklı pay aldıkları toplam 1,3 milyar dolarlık bir dış yardımı bölge ülkelerine göndermişti.

Trump, Meksika sınırından ülkeye giren yasa dışı göçmenleri durdurmak amacıyla sınıra duvar örülmesi gerektiğini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 04:42
  1. ABD
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  4. Honduras

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