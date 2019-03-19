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Batı medyasından ilginç tespit! ‘’ABD borç batağında’’

Batı medyası, Amerika Birleşik Devletlerinin halka yalan söyleyerek ülkeyi daha fazla borç batağına sürüklediğini kaydetti.

19 Mart 2019 Salı 12:06
Batı medyasından ilginç tespit! ‘’ABD borç batağında’’

Batı medyası, Amerika Birleşik Devletlerinin yozlaşmış hükümet ve beceriksiz yetkililer ile birlikte, halka yalan söyleyerek ülkeyi daha fazla borç yatağına sürüklediğini iddia etti.

Counter Punch dergisi tarafından,  ordu harcamalarının Amerika Birleşik Devletleri'ni iflasa sürüklediği, hükümetin ve yetkililerin ise halka yalan söyleyerek askeri ihtiyaçlar için daha fazla finansman talep ettiği kaydedildi.

Örnek olarak, Open the Government örgütünün yaptığı araştırmanın sonuçları gösteriliyor.

ABD borç alıyor

Araştırma, ABD askerlerinin askeri alanla hiçbir ilgisi olmayan işlere büyük miktarda para harcadığını ortaya koydu. Raporda, askeri yetkililerin 9 bin 241 dolara bir koltuk, 53 bin dolara porselen yemek takımı, 308 bin dolara alkol ve hatta 4.6 milyon dolara da ıstakoz ve yengeç aldığı belirtiliyor.

Ayrıca ABD hükümetinin, vergi gelirlerinden elde ettiğinden çok daha fazla harcadığı, bu yüzden diğer ülkelerden büyük borç almak zorunda kaldığı vurgulandı. Bu paralar sadece devlet kurumlarının finansmanına ve dünya genelinde son bulmayan savaşlara harcanırken eğitim, sağlık, altyapı alanlarının düşüşte olduğu ifade edildi.

Bir imparatorluk daha çöküyor

Askeri imparatorlukların son kuruşa kadar harcayarak kaçınılmaz olarak yok olduğu hatırlatılan yazıda, "Roma öyle oldu. Şimdi yeniden aynı şey oluyor. Amerikan imparatorluğu çöküyor." dendi.

Ülke borcu saat başı artıyor

ABD'nin gün geçtikçe borç bataklığına saplandığını, hatta finansmanla ilgili tüm kararların ülkenin askeri sanayi kompleksi tarafından verildiğini yazan Whitehead, Washington'un 2001'den bu yana yurt dışında 4.7 trilyon dolar harcadığına dikkat çekerek ülke borcunun saat başı 32 milyon dolar arttığını, hükümetin ise Irak'ta birkaç saniye harcadığının, ortalama bir Amerikalının bir yılda kazandığından daha fazla olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:06
  1. Counter Punch dergisi
  2. ABD İflas Ekonomi
  3. ABD
  4. Amerika Birleşik Devletleri

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  • Haydar haydar Haydar haydar 39 dk önce
    Bu satılmış katil cani suudlu bae li köpekler olduğu müddetçe dünya katili şeytan abd ye bir şey olmaz

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